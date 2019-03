Zinedine Zidane: Las frases de su regreso

El francés Zinedine Zidane ha declarado este lunes, durante su presentación como entrenador del Real Madrid, que el equipo necesitaba un cambio. Estas son las principales frases del francés Zinedine Zidane durante su presentación como entrenador del Real Madrid:

- Puede que el club no, pero la plantilla necesitaba un cambio. Había que cambiar. Había que hacer un cambio.

- Lo que me gustaría hacer es devolver a este club a donde tiene que estar.

- Me fui porque lo necesitaba. Ahora estoy muy feliz de volver a casa. Después de ocho meses tengo ganas de volver a entrenar.

- Me llamó el presidente y como lo quiero a él y al club, aquí estoy. No puedo decirle no al presidente.

- Es un responsabilidad grande, pero soy uno más. Soy uno más del club.

- No me olvido de lo que ganamos, pero tampoco de las cosas que hice o hicimos mal. Yo sé dónde estoy.

- Mi ambición y lo que tengo dentro nadie me la va a quitar. Voy a hacer todo lo posible para que el equipo vaya mejor.

- Cristiano Ronaldo es historia de este club, pero no es el tema.

- Este es el mejor club del mundo y me alegro de formar parte de él.

- Cuando me marché era la mejor solución para todos, no sólo para mí.

- Ahora tenemos once partidos por delante y vanos a tratar de acabar de la mejor manera. Ya veremos qué pasa el año que viene.

- Estoy listo para vivir de nuevo la experiencia de entrenar al Real Madrid. Este club, al que quiero mucho, me ha dado esta oportunidad.

- Los jugadores son los primeros que saben que es un año difícil, pero no se puede hacer siempre bien las cosas y ganar. A veces hay que aceptar el cambio, que también hay cosas malas.

- El año pasado ganamos la Champions, pero en la Liga y en la Copa del Rey...

- Este club impone. Entrenar al Real Madrid es otra cosa. Puedo decirlo porque lo he vivido.