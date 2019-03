"Nos está faltando algo más de talento para cerrar los partidos"

Pese a la derrota y varios errores manifiestos de los suyos, Txus Vidorreta dejó claro tras el encuentro que "podía haber ganado cualquiera de los dos", si bien reconoció que "ellos han sido durante todo el partido un poco mejores que nosotros; han ganado con justicia". "Felicito al cuerpo técnico del Granca y también a mis jugadores porque creo que hemos hecho un gran esfuerzo después de un inicio dubitativo para meternos en el partido, para estar con opciones prácticamente hasta el final. Las condiciones en las que afrontábamos este partido no eran fáciles. Era complicado poder mantener un poco el nivel físico, sobre todo cuando nos faltan jugadores como Rodrigo y Beirán", expuso a modo de resumen. Vidorreta recalcó factores claves como el tiro libre y el rebote ofensivo, pero sobre todo "situaciones de final de partido". "Nos está faltando un poquito más de talento este año, defensivo y ofensivo, para cerrar partidos en los que hemos tomado ventaja, como hoy que no hemos sido capaces de mantenerla", dijo al respecto. "Para defender las ventajas necesitas talento defensivo y ofensivo; y el talento ofensivo no es solo ser capaz de meterlas, es también hacer llegar la pelota al jugador importante, es llegar a tirar a canasta cada vez, es jugar con equilibrio y, sobre todo, es mantener un nivel defensivo. Esto este año no estamos consiguiendo mantener las ventajas desde la defensa y eso es porque evidentemente tenemos algún hándicap que mejorar", añadió

También resaltó el técnico el alto número de pérdidas "sobre todo en momentos claves, cuando íbamos ganando". "Veníamos de hacer muchas pérdidas de balón de nuestros pívots en Grecia, pero esta vez cambiamos la tendencia, con 13 pérdidas de nuestros jugadores exteriores. Seguramente motivado por tener que cambiar muchos roles y muchos hábitos de juego del equipo, pero creo que en cualquier caso esos jugadores exteriores han sido claves en las opciones que hemos podido tener de ganar el partido, porque también nos ha faltado un poquito más de fe en jugadores importantes como Tim y Colton", argumentó el técnico. También habló Vidorreta sobre jugadores como Lucca Staiger. "No le he visto bien y lleva una racha que le está costando", dijo del alemán, antes de analizar la actuación de Brussino. "Ha estado a alto nivel, pero el talento ofensivo y defensivo en los instantes finales mide que no hagas esa pérdida de balón y que no regales cuatro tiros libres, y eso es por lo que normalmente en esos instantes de partido está Beirán y no Brussino en el campo". Mientras, de Richotti dijo que ha dado "un paso adelante importante, lo cual es una buena noticia para todos".

"Perdiendo creo que tenemos que hacer una lectura positiva porque hemos sido capaces de competir, porque cuando juegas a un partido contra un rival no hay que mirar la clasificación, sino la entidad de su plantilla, de sus jugadores y del trabajo que está haciendo su equipo técnico", explicó igualmente. "Creo que tocados no estamos. He felicitado a mis jugadores por el esfuerzo que hemos hecho, porque creo que de verdad teníamos un reto por delante muy grande y ahora tenemos otro el miércoles", concluyó.