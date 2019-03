"Me desquicio porque las cosas no salen como las hemos trabajado"

Abundan los motivos para la preocupación en el Tenerife, que ayer firmó un partido decepcionante y naufragó ante un Numancia más convincente. José Luis Oltra no quiso "poner paños calientes" y hasta dio "por bueno" el resultado final, aunque admitió que la intención era buscar la victoria. De hecho, admitió que tras este empate, la situación clasificatoria es inquietante, con solo cinco puntos de margen respecto al Extremadura.

"Ha sido un mal resultado en un mal partido. No hemos estado cómodos y hemos hecho casi todo mal", remarcó el entrenador. "Salimos mal, intentando presionar arriba pero sin orden ni con la sincronización necesaria", reconoció. "En el descanso les dije [a los jugadores] que con balón tampoco aparecíamos en zonas importantes. No hemos ganado segundas jugadas ni hemos generado peligro. Salimos mejor en la segunda mitad, pero poco a poco el rival nos ha dominado", aseveró.

Para el valenciano, el Numancia fue dominador de la situación en casi todo momento, se hizo con la posesión del esférico y tuvo mucho más criterio. Así que resultó providencial la actuación sobresaliente de Dani Hernández. "Ha estado inmenso hoy", celebró el jefe del banquillo. "Teníamos el partido cerca de ganar y cuando no te generaban tanto peligro es una lástima no sumar los tres puntos, aunque no hubiéramos sido justos ganadores como tal vez sí en el partido contra el Mallorca", prosiguió.

Del rival, comentó que "han estado mejor en todo". "Veníamos de entrenar hasta demasiado, muy fuerte y bien durante estas dos semanas. Es verdad que el adversario también juega y lo han hecho sin presión, pero la realidad es que nos han hecho el partido incómodo, no nosotros a ellos", dijo también.

Sobre las decisiones que adoptó en la composición de la alineación, Oltra afirmó que la situación no hubiera cambiado mucho si hubiese elegido a Mauro dos Santos para la vacante de Jorge, sancionado ayer. En todo caso, indicó que el argentino se encuentra cada vez mejor. Fue después cuando el entrenador admitió estar algo "desquiciado" por el comportamiento de sus jugadores.

"Me desquicio cuando hay cosas que hemos trabajado que no se hacen. Siempre les digo que me dejen asumir la responsabilidad de las cosas que no hacemos, pero si las hemos trabajado me desquicia ver que no salen como queremos. Ves que el equipo no está y te sientes impotente desde fuera, con ganas de modificar cosas pero es muy difícil. En el descanso mejoramos algo pero luego no estuvimos a gusto", señaló.

Actitud

No le gustó demasiado a Oltra la imagen que dieron sus jugadores ni la puesta en escena del equipo ante un partido tan relevante como el de este domingo. "Uno de los motivos por los que te desquicias es ese. No sabes si no te encuentras bien por el físico y llegas tarde, pero la sensación que hemos transmitido no ha sido buena. El rival ha tenido más y mejor el balón, ha llegado más... y nos ha faltado chispa. No ha habido nada destacable de los de arriba, esa es la realidad", enumeró. "Ahora, lo mejor es pasar página rápido y hasta dar por bueno el punto. Estoy dolido porque son partidos que quieres ganar y dar un paso adelante para que la gente se vaya contenta a casa. Y no ganar te genera malestar interior, tal vez frustración no es la palabra, pero mañana levantaré mi estado de ánimo para poder levantar el de los demás", cerró.

En cuanto a la situación que espera a los blanquiazules ante el tramo final de la temporada, Oltra indicó que "sería de necios decir que no es preocupante, pero hay que ocuparse". "Hay que mejorar prestaciones individuales para dar otra sensación colectiva en los partidos que faltan", completó. En el plano positivo, sí destacó la actuación de un Dani Hernández muy cuestionado en las jornadas previas.

"Ha hacho cuatro paradas que nos ha permitido estar vivos e incluso ganar el partido. Confiamos y le damos continuidad porque es un buen portero y un excelente profesional. Hoy [por ayer] nos ha dado seguridad, tranquilidad y unas paradas increíbles", enfatizó el técnico, que había optado por mantenerle en el once inicial.