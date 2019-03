Dani Hernández: "Nunca tuvimos el control del partido"

Dani Hernández y Luis Milla fueron los mejores en el lado blanquiazul. El portero hispano venezolano, con varios paradones de mérito que evitaron un resultado mucho mejor; y el mediocampista madrileño, con un gol olímpico que puso por delante a los suyos. Aún así, ninguno de los dos estaba satisfecho anoche. Según admitieron, el Numancia fue mucho mejor y planteó un envite muy serio durante los 90 minutos.

"Ellos estaban con confianza y bien plantados sobre la cancha. Nos costó hacer la presión y tuvimos la suerte del gol de Milla. Aunque mejoramos en la segunda parte, nunca tuvimos el control del partido", reconoció el arquero.

"Trato de hacer lo mejor para el equipo y parar todo lo posible. Pero todos podemos dar más, ser más intensos, jugar en campo rival y crear más ocasiones", comentó al preguntársele por su notable actuación individual. "Hemos sumado un punto que creo que ha sido injusto, pues ellos han sido superiores", comentó Dani en un discurso repleto de autocrítica.

"Trataremos de darle la vuelta a la situación y salir adelante. Hemos sido fiables en casa de siempre, ahora nos toca ir fuera y ganar los puntos que no hemos logrado en casa. Hay que competir y ganar", comentó. Antes de acabar, celebró el tanto de su compañero Luis Milla. "Estoy feliz por el; ha sido un golazo y contento porque es un chico que trabaja mucho", cerró.

En cuanto al madrileño, dijo estar "muy contento por el gol, pero no tanto por el resultado". "Estábamos pasando un mal momento, estábamos sufriendo y a partir del 1-0 hemos mejorado. Aún así, no hicimos el partido que trabajamos y hubiera sido injusto ganar. Llegábamos tarde a la presión, no hemos sabido leer el partido ni imponernos. Jugando como hoy, perderemos más que ganaremos, así que hay que hacer autocrítica", añadió el ex del Fuenlabrada.

"En el campo no estábamos cómodos y no pudimos manejar el encuentro, así todo es más difícil. Ellos han hecho más ocasiones, y si no llega a ser por Dani, hubiéramos perdido. Tenemos dos porterazos y hoy [por ayer] Dani ha demostrado que es un gran profesional", adujo en el intercambio de elogios con su compañero de equipo. Para acabar, añadió más autocrítica a sus palabas. "No estamos teniendo continuidad, esa es la realidad pero hay que estar más unidos que nunca".