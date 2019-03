Toca hacer borrón y cuenta nueva

Después de tres partidos consecutivos sin ganar como local, el CD Tenerife afronta su choque de hoy ante el CD Numancia con la necesidad de obtener un triunfo que le ayude a remontar el vuelo, de una vez por todas, en la presente edición de LaLiga 123. Hasta la fecha le ha sido imposible al conjunto blanquiazul entrar de lleno en dinámica positiva, más allá de alguna pequeña señal de mejoría que ofreció justo en el momento en el los fichajes de invierno, especialmente Uros Racic y Borja Lasso, se incorporaron al equipo.

Estos 16 días que el Tenerife lleva sin competir, debido a la expulsión del Reus, su rival de la jornada anterior, del campeonato, le ha servido, según ha reconocido José Luis Oltra, para oxigenarse y trabajar ciertos aspectos del juego de su equipo, tanto de manera individual como colectiva. Es por ello, que en la escuadra chicharrera se han conjurado para obtener una victoria con la que empezar a hacer borrón y cuenta nueva.

El técnico valenciano del representativo confía en que sus hombres salgan esta tarde al césped del Heliodoro con la concentración e intensidad adecuadas y así disponer de mayores garantías de éxito ante un rival que él mismo ha calificado de "peligroso". No en vano, cuenta en sus filas con el máximo goleador de la segunda vuelta, el senegalés Diamanka, autor de cinco tantos en los últimos siete partidos que ha disputado, además del veterano goleador David Rodríguez.

El Tenerife ha aprovechado todo este tiempo de inactividad competitiva para trabajar en la corrección de los errores que más repite su equipo. Oltra apuntó el viernes que le preocupa el hecho de que uno de cada cuatro goles que reciben los suyos se produce dentro de los primeros quince minutos de juego. Un hecho al que no encuentra explicación, si bien entiende que sus hombres deben hacer todo lo posible para que no vuelva a suceder, o al menos que no se dé con tanta frecuencia. El caso es que, en cierto modo, en el Numancia también andan quejándose de lo mismo, ya que en el anterior duelo disputado en su feudo ante el Sporting de Gijón, los sorianos encajaron un tanto antes de consumirse los primeros 30 segundos de partido.

Con todo, el empate parece el resultado más probable en el envite de hoy, ya que el equipo que más veces ha igualado fuera de casa, el Numancia, visita el Heliodoro, uno de los estadios donde más partidos han acabado en tablas. Pero el Tenerife no puede permitirse dejar escapar más puntos de su feudo, dado que así se acentuaría la amenaza de entrar entrar en puestos de descenso.

Oltra podrá contar co n todos sus efectivos para esta cita a excepción del sancionado Jorge, más Aitor Sanz, que ya ha dicho adiós a la temporada. Y recupera a Naranjo, tras cumplir un partido de suspensión, y a Montañés, ya con el alta médica. El preparador del conjunto isleño tendrá que decidir entre Carlos Ruiz y Mauro dos Santos para acompañar a Alberto en el centro de la defensa. Se desconoce también quién va a ocupar el interior izquierdo. Toda vez que parece muy prematuro que Montañés se incorpore ya al once tinerfeñista, los principales candidatos para ese puesto serían Isma López o Malbasic. Aunque Naranjo podría también optar a esa plaza. En gran medida, dependerá de quién actuará como punta de lanza. En el anterior duelo, ante el Mallorca, fue Coniglio el delantero titular pero su actuación ese día ni mucho menos fue tan eficaz como para garantizarle su puesto en el once inicial.