Redoble de esfuerzos

Tras 21 jornadas de la Liga Endesa Javi Beirán, Colton Iverson y Tim Abromaitis forman, claramente, la columna vertebral del Iberostar Tenerife. Entre los tres suman el 44,92% de puntos (774 de 1.723) y el 52,70% de rebotes (351 de 666) para el 52,12% de valoración (970 de 1.861). Hoy, el alero madrileño será baja por lo que sus otros dos compañeros están obligados a redoblar esfuerzos para que el rendimiento del trío mágico canarista no se resienta. Las ganas, en las horas previas, no faltan.

"Es un partido de rivalidad en las Islas, de los más importante para nosotros dentro de la ACB", advierte Iverson, que si bien reconoce que el Granca "no va muy bien, sí tiene muy buenos jugadores", aunque apela "a la ayuda de la afición para que la victoria se quede en nuestra cancha". El de Dakota del Sur también deja claro que estas tres derrotas seguidas sufridas por el bando lagunero no afectará a corto plazo. "Somos un equipo de luchadores y no vamos a bajar la cabeza por esta situación; al revés, vamos a estar más motivados", comenta. En este mismo sentido, el pívot estadounidense deja claro que "en absoluto" el Iberostar sea en ocasiones, Colton contra el mundo. "No, todo el equipo somos uno, empujamos todos juntos en cada entrenamiento y en cada partido; somos un gran grupo de compañeros", añade, a la vez que descarta un hundimiento físico en el tramo final del curso pese a la cantidad de minutos que viene jugando. "El parón por los partidos de las selecciones me ha permitido descansar y coger energías. Me siento bien y fuerte para aguantar el tiempo que necesite el entrenador. Toda la temporada, y al 100 por cien", afirmó con rotundidad.

Abromaitis, por su parte, también reconoce que el de esta tarde "es uno de los partidos más grandes del año; da igual la posición en la que esté cada uno". "Sabemos que no están en el mejor momento ni en la mejor posición, pero nosotros tampoco estamos en el mejor momento de la temporada, y no vamos a relajarnos". El ala pívot explicó que no siente "ninguna presión" ante este choque pese a ser consciente de que "si no se gana habrá algunas consecuencias". "Ellos tienen gente nueva que llegarán con ganas, pero no pueden entrar con más agresividad que nosotros", dijo en referencia a lo sucedido hace dos semanas contra el Burgos. Al igual que Iverson, Tim espera una gran atmósfera para sumar la decimotercera victoria de la temporada. "Su papel es importante como siempre en esos partidos grandes; cuando el público está a tope siempre jugamos nuestros mejores partidos, y creo que este puede ser así", concluyó el ala pívot aurinegro.