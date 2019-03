Joesaar: "Voy a intentar rellenar el hueco que ha dejado Beirán"

Uno de los protagonistas en el partido de hoy puede ser Janari Jõesaar, que se estrenará como canarista con un derbi regional. "Alguno de mis mejores amigos juegan en el Gran Canaria [en referencia a Vene] y algo me han contado de cómo se viven aquí los derbis. Espero un gran partido, a pesar de que todavía no sé muy bien qué tipo de rivalidad me voy a encontrar., decía ayer el estonio. "Tengo muchas ganas de jugar, está claro. Llegamos a este partido después de dos derrotas, pero la mentalidad del equipo sigue siendo buena. Estando juntos e intentando mantener una mentalidad fuerte se puede ganar", añadió el exterior de nacimiento finés.

El protagonismo hoy de Joesaar tendrá mucho que ver con la ausencia de Beirán. "Su baja supone un contratiempo para el equipo, ya que es una pieza importante; yo voy a intentar rellenar este hueco que ha dejado. Intentaré hacerlo lo mejor posible para que no se note su ausencia. Me gusta hacer lo correcto para ayudar al equipo. Intento ir siempre al rebote y luchar para estar en el lugar adecuado en el momento adecuado y favorecer así el juego de todo el conjunto", dijo sobre sus prestaciones, a la vez que reconoció "tener muchas ganas de volver a jugar junto a Sebas Saiz".