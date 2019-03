Una cita anterior para olvidar

José Luis Oltra ya ha confesado que no es amigo de enfrentarse a rivales con los que ha perdido anteriormente con ánimo de revancha. Pero no por ello cae en el olvido tan fácilmente una derrota como la que sufrió el CD Tenerife a manos del Numancia el pasado mes de noviembre en Los Pajaritos. Fue un traspié doloroso por la pobre imagen ofrecida por los blanquiazules y porque echaba por tierra un intento de despegue del equipo insular iniciado con un empate in extremis en Zaragoza (1-1) y una remontada meritoria ante el Alcorcón (3-2).

Oltra no pudo ocultar su enfado tras la contienda, como recuerdan sus manifestaciones en la rueda de prensa posterior al choque: "Todas las derrotas son preocupantes, pero esta vez el equipo me ha gustado poco. Dimos un paso atrás, sobre todo en cuanto a la imagen. No estamos al cien por cien y es cierto que debemos me-jorar. Hemos sido muy blandos y en la primera mitad no hemos tenido balón".

Pese a que el duelo de la primera vuelta ante la escuadra soriana fue para olvidar, el hecho de que el enfrentamiento entre ambos equipos tenga lugar en feudo tinerfeñista, a priori, otorga mayores opciones de éxito a los isleños. Lo cual se argumenta a través de los antecedentes de partidos entre castellanos y canarios en el Heliodoro Rodríguez López. En estos duelos los resultados han sido en su mayoría favorables a los blanquiazules. Dado que estos han sumado cinco triunfos y solo han salido derrotados en una ocasión; mientras que los otros cinco choques terminaron en empate. En el último cruce de caminos entre ambos en el recinto de la calle de San Sebastián, el 14 de octubre de 2017, los insulares no pudieron pasar del empate (1-1). Esa tarde, Carlos Ruiz adelantaría a los locales; aunque poco después Guillermo, de penalti, pondría las tablas definitivas. En la memoria de los aficionados locales aún permanece la remontada del 2014 (3-2). La primera igualada se dio el 17 de octubre de 2010. Y el único revés se produjo en la anterior coincidencia, fechada el 1 de diciembre de 2007, cuando los numantinos vencieron por 0-2, merced a los goles de Jaio (34') y Rafa (69'). La primera visita soriana y primer partido entre ambos en categoría nacional, fue en la 02/03. Acabó con triunfo por 2-0 con un doblete de Kiko Ratón.