Janari Joesaar es dado de alta y simultaneará el dos y el tres

La baja segura a corto plazo de Javi Beirán no es el único contratiempo confirmado para este Iberostar Tenerife. Y es que Vidorreta también tendrá que lidiar con un Rodrigo San Miguel todavía renqueante de la lesión sufrida en una costilla hace 12 días contra Turquía cuando defendía los colores de la selección española, así como con un Nico Richotti que no termina de estar en plenitud física tras haber sufrido varios percances en las últimas semanas. Tampoco se libra de estos infortunios Janari Joesaar, que tras no poderse vestir contra el Tecnyconta Zaragoza ni frente al Promitheas (por una contusión en el dedo de un pie), sí será mañana de la partida de forma obligada. Y es que el estonio deberá ayudar hoy tanto en la posición de dos como de tres, para las que parece capacitado. Así, el jugador báltico tendrá que darle descanso tanto a Davin White (que también podría irse al uno si Rodrigo San Miguel no está a tope) como a Nico Richotti, pero sobre todo tendrá que aportar como alero alto. Un puesto, este último, en el que Joseaar era fijo en el Kalev Kramo de su país y en el que puede rendir gracias a notable capacidad física que le permiten ir muy bien hacia dentro y cargar el rebote ofensivo.