La Insular trabaja para no perder la Liga Infantil

La Federación Insular de Ciclismo de Tenerife ha manifestado, por medio de una nota pública, su malestar con la Fundación CajaCanarias por la decisión de esta entidad de no mantener su apoyo a la Liga Insular, que debía haber cumplido su decimotercera edición. Para el ente presidido por Guillermo Fernández resulta extraño que "por primera vez en 13 años se le solicite un proyecto", algo que según indica esta misma fuente, "se entregó a los cinco días". "La Fundación nos contestó que no se nos concedía la organización de la Liga y que teníamos que ir por concurso. La FICT entiende perfectamente que se deba hacer por concurso, pero no comprende como en todas las ediciones anteriores, con una empresa que no era elegida por concurso, no se pedía proyecto alguno, ni memoria", exponen. "La FICT y la mayoría de las escuelas estamos trabajando y peleando por sacar esta liga con otro colaborador", concluyen.