El deseo de Oltra: no encajar pronto

No encajar un gol dentro del primer cuarto de hora de partido debe de ser uno de los deseos que José Luis Oltra ha debido de pedir para el duelo de mañana entre el Tenerife y al Numancia. Fue él mismo quien apuntó durante su comparecencia pública de ayer que uno de cada cuatro tantos que ha recibido su equipo en lo que va de campeonato se ha producido en los primeros quince minutos de encuentro.

"Me preocupa que somos un equipo que uno de cada cuatro goles de los que encajamos los recibimos en los primeros quince minutos", comentó el entrenador blanquiazul. Quien, por otra parte, no consigue encontrarle explicación a ello. "No sé por qué pasa y también ocurrió en los cinco partidos en los que yo no estuve. No tengo una varita mágica ni soy el culpable de todo lo que pasa", declaró a continuación.

Fue justo lo que le ocurrió en el choque ante el Mallorca, que muy pronto se puso con 0-1 a su favor. "Te encuentras con un resultado ante el que cualquier equipo hubiera entregado las pistolas y se hubiera ido a casa y sin embargo reaccionamos sacando carácter. El Tenerife hizo un partido muy bueno hasta el punto de merecer ganar. Muy pocas veces nos hemos puesto a favor del marcador, me gustaría que tuviéramos más de cara los partidos que ir a remolque", indicó al respecto.

Es lo que confía que se dé en el enfrentamiento de mañana, en el que su escuadra se medirá a un Numancia que Oltra considera "muy peligroso". "Ha puntuado mucho, aunque ganado poco fuera", empezó explicando el técnico blanquiazul acerca del cuadro soriano. Para a continuación opinar lo siguiente: "Se trata de un conjunto con señas de identidad propias, un equipo muy reconocible que le da buen trato al balón y al que le gusta las posesiones largas. Te viene a buscar, te aprieta, es incómido, agresivo y fuerte. Defensivamente es muy sólido y bueno a balón parado. Tiene a Damianka, con muchos goles anotados llegando desde la segunda línea, además de a David Rodríguez, al que conocemos todos, y otros jugadores ofensivos de nivel". De ahí que Oltra desee que sus hombres sean capaces de quitar la pelota al Numancia y luego "atacar con criterio, haciendo daño al rival". Eso sí, entiende que no por tener ansias de revancha, por el hecho de haber completado un mal partido el Tenerife en Soria, va a ayudarle. Y sí lo hará, a su juicio, "ser consciente de que ahora este es otro encuentro, en el que se juega de local y en el que hay que hacerlo bien".

Oltra no cree que el Tenerife acuse el período de 16 días que ha sumado de inactividad. Y lo argumenta de la siguiente manera: "No tengo duda de que el equipo va a competir con el ritmo adecuado porque hemos entrenado con intensidad. No tengo la percepción de que la falta de competición vaya a pasar factura por un fin de semana en el que no ha habido partido y además porque hemos trabajado fuerte y bien. Sí me preocupa que el equipo tenga la intensidad adecuada y que sea capaz de leer el partido y eso es ser agresivos e intensos sin balón, para que el rival no maneje con comodidad. Espero que estemos proactivos y no reactivos, sin esperar y verlas venir. No podemos perder el orden tampoco, hay que estar juntos y generar más".

Oltra considera que el parón ha podido venir bien a sus jugadores desde el punto de vista emocional. "Es un descanso mental no tener esa presión inminente, nos viene bien reciclarnos y oxigenarnos. Estos días hemos hecho cosas que nos ayudan como grupo y nos ha permitido recuperar gente como Naranjo, que estaba sancionado, Paco (Montañés), lesionado, y Nano, que aunque entró en la lista no estaba al cien por cien", apuntó.