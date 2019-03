Solari, el enterrador

Rómulo Augústulo, Napoleón II, Mijaíl Gorbachov, el que cantó en Queen después de Freddie Mercury y Santiago Hernán Solari. Han sido muchos los hombres que recibieron los estertores de un imperio. Al entrenador argentino le ha tocado gestionar los siete días más negros de la historia del Real Madrid. Lo ha hecho como la orquesta del Titanic, pasivo ante el hundimiento de los blancos en Liga, en Copa y en Liga de Campeones.

El único intento de arreón que se le vio fue cuando el Ajax marcó el tercer gol. Solari gritó: "¡Vamos a jugar!". A juzgar por lo que se vio en el Bernabéu, no está claro si se refería exactamente a jugar al fútbol. El Ajax pintó con el Madrid 'Los fusilamientos del 3 de mayo'. Con la línea de flotación hundida por las lesiones de Lucas Vázquez y Vinicius, Solari, más allá de frotarse el flequillo, parecía no tener ningún plan para evitar el fracaso.

El esperpento se completaba arriba, con la fama de hombre de club de Sergio Ramos muriendo mientras grababa un documental. Y abajo, con Modric perdiendo la vida corriendo, a sus 32 años, detrás de un joven Frenkie de Jong. Las costuras del Antiguo Régimen al descubierto. Aún con todo eso, a Solari sólo le corresponde la culpa de estar en el lugar adecuado en un mal momento. El mismo que Zidane se olió en mayo. El argentino es el daño colateral de la locura de Florentino Pérez. La locura de querer tapar la carestía de fútbol que el Madrid manifestó ya la temporada pasada prescindiendo encima del mayor goleador de toda la historia.

El plan de suceder a Cristiano Ronaldo con Gareth Bale no funcionó. ¡Quién lo habría dicho! Ahora se cierra un círculo. El reinado del Real Madrid en Europa comenzó de la misma forma con la terminó: con el galés cojeando. En Milán para marcar un penalti y contribuir a empezar el ciclo más glorioso de un club en Europa en la modernidad. El martes para desesperar a un Bernabéu convertido en un velatorio en el que resonaban los "olés" de los ultras holandeses.

Solari quiso irse con sus ideas. Dejó a Mariano en la grada, mientras Benzema se resbalaba para rematar casi a puerta vacía. Isco estaba, pero no le esperaba. Se lo volvió a cargar. Marcelo no jugó ni un minuto. Con todo perdido, cambió a Casemiro por Fede Valverde. El Madrid extraño, el que ni con el gol de Asensio se tomó en serio a sí mismo, resumido en pocos gestos. Nada salió como estaba previsto. No solo ayer, sino en lo que va de campaña. Hasta dejar a Keylor Navas en el banquillo por la decisión de traer a Courtois sonó grosero tras el gol de falta de Schone.

El Madrid entra ahora en una edad oscura hasta verano. Serán tres meses, que en fútbol son mil años. Tiempo de sobra para calibrar un fracaso que será bíblico si el Barcelona gana su tercer triplete. Se esperan soluciones, pero solo un loco hace siempre lo mismo esperando un resultado distinto. Pues bien, suena Mou. Otra vez.

Lo que está claro es que el Madrid está en disolución. Lo dijo Carvajal tras la derrota contra el Ajax, y aún en caliente: "Hemos hecho una temporada de mierda". Pues la verdad es que sí, Daniel.