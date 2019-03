El Real Madrid tira de 'clásicos' para tapar el fiasco: Mou o Zidane

Todavía con el cuerpo del delito caliente, muy caliente, que ha dejado la eliminación de la Liga de Campeones a manos del Ajax, epílogo de una de las semanas más negras en la historia del Real Madrid (sin Liga, sin Copa y sin su torneo fetiche en seis días), el club blanco se ha puesto manos a la obra para empezar a reconstruir un proyecto que se ha desmoronado en lo que ha sido la crónica de un desastre anunciando tras un brillante ciclo de triunfos en el continente.

A por segundas partes, de Mou... El club blanco, según diversas informaciones, ya está en pleno casting para seleccionar a su nuevo técnico, una vez que ya se ha dado por amortizado a Solari, que incluso puede ser despedido antes de que concluya la temporada (tiene contrato hasta junio de 2021). Los medios cercanos al Florentino Pérez, presidente todopoderoso del club merengue, llevan semanas poniendo sobre la mesa el nombre de Mourinho. El extécnico blanco se deja querer, y después de tiempo rechazando todo lo que tuviera que ver con España y el Real Madrid, ahora tacha de "sorprendente" y pide "mucho respeto" para los jugadores merengues "por todo lo que han hecho antes. No puedes ganar cuatro, cinco, seis Champions seguidas", dijo ayer a La Sexta en Londres.

. ..a Zidane. A Mou, rechazado por parte de la afición, le ha salido competidor en la terna de los ex. Según el programa Jugones, Florentino ya habría hablado con Zidane y amarrado su vuelta después de que el francés diera la espantada el pasado verano asumiendo la que se avecinaba. El francés habría abierto la puerta a su regreso un año después al Bernabéu una vez finalizada la temporada. Aunque la lista de deseados por el Real Madrid para su banquillo es amplia, y en ella se encuentran los de casi siempre: Jurgen Klopp, Mauricio Pochettino y Massimiliano Allegri.

La eliminación, un palo económico para el Madrid... Las poderosas arcas del club madrileño no podrán computar la entrada de los 10,5 millones que paga la UEFA por pasar a cuartos de final de la Liga de Campeones. En total, y por no poder revalidar el título, el Real Madrid habría dejado de ingresar 45 millones: los 10,5 ya citados, los 12 por llegar a semifinales, 15 por alcanzar la final, cuatro por ganarla y 3,5 millones más por jugar la Supercopa. A esto habría que añadir los bonus que pagan los patrocinadores y los ingresos por taquillas. Una gota de agua en el mar de millones que se calcula que Florentino se gastará para renovar la plantilla.

... y un chute de euros para el Ajax. La machada del Ajax en el Bernabéu (1-4) ha servido para revalorizar las acciones del club holandés con una subida del 7,82% al cierre de mercado. Los títulos de la entidad de Ámsterdam, que llegaron a estar a 17 euros, pasaron de 15,35 euros el martes a 16,55 ayer. Se trata de un máximo histórico.

Vinicius, otro daño colateral. La eliminación europea ante el Ajax también dejó un largo parte médico. El equipo blanco podría perder para los dos próximos meses -aunque podría volver a lo largo del mes de abril- a Vinicius. La joven perla brasileña, que tuvo que retirarse en la primera parte por problemas en su tobillo, sufre, según el parte de los galenos del Real Madrid, "una rotura de ligamentos de la articulación tibioperonea de la pierna derecha". El extremo carioca podría perderse, además de varios partidos con su equipo, su estreno con la selección absoluta brasileña, con la que ha sido convocado para los amistosos ante Panamá y la República Checa. Además, se está a la espera de conocer el alcance de las lesiones de Lucas Vázquez -que se rompió a la media hora del partido- y Bale, que acabó el choque cojeando.

Las enseñanzas de Nacho. El defensa del Real Madrid fue el primer jugador blanco en manifestarse en el primer día del duelo merengue por el fiasco ante el Ajax. El zaguero escribió en su redes que es "momento de analizar y aprender de todo" y reconoció que "no estuvimos a la altura de un club que cumple hoy (por ayer) 117 años".

Las puyitas culés. Mientras, Josep María Bartomeu, presidente del Barça, aseguró sobre la hecatombe merengue que "son ciclos" excepto para su equipo, del que cree que se "mantiene arriba" y en la "excelencia" desde 2004. Aunque Bartomeu no quiso hurgar en la herida del eterno rival, sí que dejó algún que otro recado sobre la forma en la que Florentino Pérez entiende la planificación deportiva. "El Barça se mantiene arriba con diferentes entrenadores o jugadores. Con una idea muy clara, grandes jugadores y talentos", aseguró, para sentenciar: "Vi el partido y tener un rival fuerte menos en la Champions está bien. Más que semana negra, tendríamos que poner en valor los éxitos del Barça, y no hablar de las desgracias de los rivales". Y sentenció: "A mí tampoco me gusta perder a nada, ni al parchís. No me gusta hablar de otros presidentes".