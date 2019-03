Mel volverá al Heliodoro en mayo en el segundo derbi

El nuevo técnico de la UD Las Palmas, Pepe Mel, volverá a la que fue su casa en el mes de mayo en el segundo derbi canario de la tempoada. Varios años después de dirigir al Tenerife en Primera, el veterano entrenador regresará al mando de los amarillos. Ayer, fue presentado por el director deportivo del club, Toni Otero.

"Vengo a trabajar muy duro. Tenemos un esprint final y no podemos dejarnos nada en el camino. No quiero pensar más allá, ni pensar en el verano. He venido para meter a la UD Las Palmas en el playoff", afirmó el exblanquiazul, quien ya pudo recalar en el equipo antes de comenzar este curso. "Tuvimos opciones en varias ocasiones, no solo en verano, pero ahora es cuando nos cruzamos en el camino. Es un orgullo estar en la UD Las Palmas", cerró.