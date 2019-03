Iverson: "Para ganar debemos jugar a nuestro mejor nivel"

Después de cinco meses de temporada, Colton Iverson está siendo el jugador más solvente del Iberostar Tenerife. Liderazgo en la cancha que el de Dakota del Sur desea hacer aún más manifiesto en el tramo más determinante del curso para que el conjunto aurinegro alcance grandes cotas. Así, el interior canarista reconoce que, pese a "dos derrotas frustrantes", él y los suyos llegan a los octavos "con confianza y química" para medirse a "un rival muy difícil" al que "no se puede subestimar en absoluto".

En una entrevista a la web de la BCL el jugador canarista deja claro que el Iberostar debe "jugar" a su "mejor nivel durante los dos partidos; de la misma manera que en la primera ronda", evitando especialmente "una derrota por un gran margen" que sea luego insalvable en la vuelta. Una situación a esquivar por los aurinegros en la que también entra en juego el factor ambiental. "Grecia es un país increíble de baloncesto, los aficionados son muy apasionados y les encanta estar apoyando de su equipo. Tendremos que concentrarnos y no sentirnos presionados por la atmósfera" del Dimitris Tofalos Arena. "Creo que podremos manejar este tipo de situación", añadió.

Amparado en "una unión de la plantilla en los buenos y en los malos momentos de los partidos", Iverson reconoce que en el Iberostar no se le tiene "miedo" a nadie, si bien advierte de los peligros de las eliminatorias que afrontan los isleños desde mañana. "Mis años en Europa me enseñaron que pueden darse muchas sorpresas", apunta el norteamericano, para el que lo realizado en la primera fase apenas tiene peso específico. "Debemos dar nuestro nivel más alto para no vernos sorprendidos, y no dar por sentado que nos valdrá lo que hicimos en la fase de grupos", argumenta el pupilo de Txus Vidorreta, que también se atreve a señalar a otros posibles candidatos al título. "Virtus Bolonia, Murcia, Hapoel Jerusalem y AEK Atenas", señala, si bien recalca que "una sorpresa puede llegar de cualquier parte". "Nosotros estamos listos para las batallas que se avecinan, y queremos sacar lo mejor porque nos gustaría llevar el título a la Isla", concluye.