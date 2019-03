Beirán se aferra a "las cosas buenas" que hace el equipo

Aún "fastidiado y molesto" por "no haber sabido cerrar" a su favor su duelo del sábado contra el Tecnyconta Zaragoza, Javi Beirán ya tiene todos los sentidos puestos en el partido de mañana en Grecia. "Están haciendo un buen baloncesto, son un equipo bastante joven pero está creciendo rápido y nos lo van a poner difícil. Tenemos que intentar sacar el mejor resultado posible y aunque lógicamente vamos a ir a ganar, si no se logra pues intentar el mejor resultado posible para cerrarla el miércoles siguiente y conseguir pasar a cuartos, que será complicado", apuntaba ayer el alero canarista sobre el Promitheas Patras. "Debemos centrarnos en jugar nuestro baloncesto, hacer las cosas que hacemos bien, pasarnos el balón, no depender de un solo jugador y confiar en nosotros. Somos un buen equipo y aunque antes de la Copa perdimos con el Burgos y ahora con el Zaragoza, tenemos que intentar olvidarlo, centrarnos en este partido que viene ahora y recordar todas las cosas buenas que hemos hecho durante el año", añadió el madrileño.