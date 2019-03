El Iberostar, incapaz de dar carpetazo

Partido casi en el bolsillo... partido que se marcha por el sumidero. Como si de una costumbre se tratara, el Iberostar Tenerife volvió a tropezar ayer en lo que va camino de ser su particular sino este curso, el dejar escapar encuentros ante teóricos rivales directos: como contra el Burgos y el Estudiantes, el cuadro de Vidorreta ha cedido en sus dos duelos contra el Tecnyconta. Pero sobre todo, el conjunto lagunero está convirtiendo en marcado sello de identidad el no saber cerrar los choques cuando más de cara los tiene.

Esta vez, en el Príncipe Felipe, los aurinegros estaban 11 arriba con cinco minutos y medio por disputarse. Tendencia más que favorable para los isleños, que gracias al dominio del rebote, una buena circulación de balón y su acierto en el tiro de tres, tenían contra las cuerdas al cuadro de Porfirio Fisac. Grandes minutos de Bassas, Staiger y Gillet antes de que la aparición de Iverson pareciera dar el impulso definitivo (67-78). Pero lejos de darle carpetazo al partido, a los tinerfeños se les hizo de noche, les tembló la mano en los libres, y vio como se le acababa escapando la contienda en una prórroga para olvidar.

El partido comenzó a golpe de triple en ambos bandos, si bien el conjunto lagunero tuvo que lidiar con cierta espesura en sus ataques, la falta de puntería de Iverson a la hora de sacar el balón fuera, la actividad de su rival en el rebote ofensivo (10-7) y una cierta ausencia de intensidad en el uno contra uno. Deficiencias que los isleños fueron paliando con varias acciones en las que circularon el balón de manera fluida y casi milimétrica (13-13 primero y 16-16 después tras los triples de Beirán y Richotti). En medio de un tanteador demasiado elevado el Iberostar pareció tener argumentos para hacerle frente a la apuesta de su rival, si bien con la entrada en cancha de las rotaciones las prestaciones de los de Vidorreta bajaron muchos enteros.

Así, Seibutis encontró en Richotti (que estaba cumpliendo en ataque) un filón al que explotar en ataque, bien sacando tajada de su superioridad física o bien saliendo con ventajas de los bloqueos. De esta forma los locales fueron abriendo rentas poco a poco, ante un cuadro canarista más obtuso en labores ofensivas (sin ideas y con malas selecciones de tiro) y salpicado también por algunas acciones desfavorables, como un claro tapón de Niang señalado como falta o un triple a tabla de Alocén. Con Justiz haciéndose grande en los dos aros y los locales corriendo, el Iberostar se vio con un parcial en contra de 11-2, con una desventaja superior a la decena (33-22) y, lo peor, muy malas sensaciones. En menos de 14 minutos los aurinegros se habían dejado por el camino ocho balones.

En ese momento de máxima dificultad la tabla de salvación la personificó Gillet, que pese a perder el balón en la primera acción del cuarto, luego fue infalible, aprovechando su versatilidad en las puertas atrás y desde el exterior para protagonizar un parcial de 0-7 (33-29) y meter a los tinerfeños en el partido. Un chispazo que, junto a una arenga de Vidorreta pidiendo más intensidad defensiva, hizo ver a los isleños el camino correcto. Con Bassas viendo aro muy fácilmente para contrarrestar la aportación de McCalebb, los laguneros devolvieron el 2-11 para llegar a ponerse por delante justo antes del descanso (39-40).

Partido nuevo (ya sin Okoye en el bando local por culpa de una antidpeortiva y una técnica al final del segundo cuarto), el del tercer cuarto, en el que los canaristas parecieron tener las ideas más claras pese a los seis puntos seguidos de Radovic. Así, el Iberostar se mostró muy acertado desde el 6,75, gracias principalmente a buenas circulaciones y notables inversiones de balón, y también a esporádicas presencias en el rebote ofensivo. Así, con los tres puntos de Bassas los isleños llegaron a los nueve de renta (51-60). Con Beirán sacando ventajas en el poste bajo (bien leyendo los 2x1 o bien yéndose cuando no llegaban las ayudas) e Iverson acercándose a su nivel habitual, el colchón aurinegro alcanzó la decena (54-64, 28').

Pero lejos de terminar de tumbar a los rojillos, el Iberostar no fue lo suficientemente contundente como para cerrar el choque. Así, los tinerfeños permitieron varios triples liberados y, sobre todo no encontraron la fórmula para (como había sucedido previamente como Seibutis) evitar las penetraciones de McCalebb (64-69, 32'). Sin embargo, y tras varios errores evitables, un triple de Staiger y dos conexiones seguidas entre Bassas e Iverson llevaron a los laguneros a su máxima del encuentro (67-78). Incluso tuvo Abromaitis bola para el +14, pero su error desde la esquina fue el preámbulo del desastre. Y es que desde ese momento los isleños no fueron capaces de hilvanar dos acciones positivas. Vázquez comenzó a hacer daño debajo del aro (74-78) y pese a un triple de Beirán (74-81) la tendencia se prolongó con el paso de los minutos. Tanto que el Tecnyconta llegó a situarse tres arriba a 40 segundos del final (85-82).

Iverson redujo la desventaja (85-84), Berhanemeskel anotó un libre y en lo que parecía ser la última jugada White anotó un triple de su sello (86-84). A 1"8 del final, Seibutis se escapó de Bassas, que lo agarró en una antideportiva. El lituano solo anotó un libre y el duelo se fue a la prórroga. Los canaristas habían escapado locos de una situación tan inverosímil seis minutos atrás como complicada solo segundos antes. Incluso ya en el tiempo extra una buena defensa y una canasta de Iverson (87-89) parecieron devolver a los aurinegros al camino correcto. Solo un espejismo ya que los locales respondieron con dos triples de Alocen y Berhanemeskel (93-89), a la vez que desperdiciaron cuatro tiros libres de seis (93-91, a 1'40". Todo lo contrario que los de Fisac, que volvió a aprovechar algunas sencillas penetraciones y hasta algún rebote ofensivo tras tiro libre que Vázquez convirtió en un 2+1 para darle la puntilla a los aurinegros. Otra vez, y ya son unas cuantas, los de Vidorreta dejan escapar un duelo que tenían más que controlado. Un tropiezo de esos que pueden doler a final de la liga regular.