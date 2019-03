La FTF rebaja las conductas violentas en los partidos de base

Después de los primeros meses de competición, la Federación Tinerfeña de Fútbol ha vuelto a comprobar los buenos resultados del esfuerzo que una temporada más está haciendo por acabar con las conductas violentas en los campos de fútbol implementando acciones que eleven el grado de concienciación entre los familiares, aficionados, directivos, técnicos y demás agentes que participan directamente en cada encuentro a través del Proyecto Buen Rollito, los Premios Balón de Oro Publiservic - Limpiezas Apeles y el Proyecto Ganar.

El Comité de Competición ha recopilado los primeros datos del curso en los que se demuestra que siguen produciéndose cada vez con más frecuencia conductas que contribuyen a crear un clima deportivo y educativo en los partidos, especialmente en las categorías de base. Una circunstancia que es causada en gran parte por el mayor grado de implicación de entrenadores, delegados, directivas y padres a la hora de arropar a los colegiados y poner en práctica las medidas impulsadas por esta federación para acabar con los conflictos.

Ejemplos de tal aseveración hay muchos a estas alturas de la campaña. La mayoría tienen que ver con actitudes violentas de algún espectador en la grada. En los casos más graves han acabado con su expulsión de la instalación deportiva, lo que ha permitido continuar con los encuentros en cuestión.

Entre los ejemplos ofrecidos ayer por la Federación Tinerfeña destaca la expulsión de un aficionado en un choque de la Segunda Categoría Infantil entre el Valeriana y el San Andrés. En este caso fueron los delegados los que se encargaron de expulsar a un aficionado que no paraba de insultar al árbitro. En otro choque de la preferente alevín que enfrentó al Andenes C y al Tahodio C el delegado local se encargó de comunicarle a dos aficionados que debían abandonar la instalación de Montaña Pacho por "su comportamiento inadecuado", cita el árbitro en el acta. En la FTF se admite que este tipo de medidas aunque efectivas no son las ideales. Por suerte, hay muchos otros casos en los que solo la intervención de algún intermediario ha acabado con la situación conflictiva sin necesidad de recurrir a tomar decisiones tan radicales.