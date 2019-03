Naranjo: "Me equivoqué"

José Naranjo hace propósito de enmieda. El futbolista onubense, que llegó al representativo con la vitola de fichaje estrella, asumió ayer sus errores y subrayó que peleará por ofrecer su mejor versión en las jornadas que faltan. Por lo pronto, su bagaje anotador es exiguo (cuatro goles) pero le vale para ser el máximo artillero del Tenerife. Con todo, admite que ha estado lejos de su mejor nivel.

"Me equivoqué, yo soy el responsable de lo que hago", comenzó ayer su alocución ante los medios de comunicación. Explicaba así Naranjo su expulsión en el último partido que disputó, y que le acarreó una sanción que le apartó del duelo con el Mallorca. "Soy el primero que quiere jugar siempre", respondió para desmentir que se hubiese borrado del último compromiso en casa.

"Fue una situación del partido. Las circunstancias se dieron de esa forma, pero ahora estoy más fuerte que nunca. Tengo el ánimo muy arriba aunque la cara o los gestos pueda ser síntoma de otra cosa. Me siento mejor que nunca y con muchísimas ganas de jugar el próximo partido para dar lo mejor de mí", completó.

A renglón seguido, se le preguntó por las causas del bajo nivel que ha ofrecido durante las jornadas ya disputadas. "Creo que son circunstancias. El equipo tampoco acompaña. Yo no me quito ninguna culpa y me siento responsable de todo lo que hago; siempre se puede mejorar y aprender de los errores. Si no fuese persona, no tendría ninguna equivocación. Pero todos tenemos aciertos y fallos. Lo que está en mi manos es seguir trabajando y es lo que voy a hacer", apuntó.

Lejos de azuzar a quienes le critican, se mostró respetuoso con las opiniones vertidas sobre su flojo rendimiento. "Aquí hay libre opinión", adujo. "Las personas que no me conozcan, quizá puedan emitir un juicio equivocado. Pero yo estoy convencido de que con trabajo y con ilusión, las cosas acabarán saliendo", cerró.

Antes, habló del momento que se concretó su fichaje y de las altas perspectivas que se trazaron entonces. "A mí me gustan los retos y a mí me gusta que hablen de mí. Soy un profesional y estoy aquí para demostrar que no se equivocaron; voy a seguir luchando al máximo y seguro que al final se conseguirán los resultados", reiteró. Según su entrenador, tal vez le haya podido la presión de sentirse el buque insignia del proyecto. Pero Naranjo está "súper animado". "Tengo la moral a tope y muchas ganas de que llegue el partido contra el Numancia. De aquí al final de la temporada, quiero ofrecer la mejor versión de mí". Esa fue su promesa.