El Glassydur Icodense se resiste a arrojar la toalla

El Glassydur Icodense se quedó, el pasado curso, a las puertas de lograr el ansiado retorno al grupo canario de la Tercera División. El conjunto que dirige, por quinta y última temporada, el técnico David Alonso, afrontaba la nueva campaña en la Preferente tinerfeña con el propósito de volver a pelear por el sueño del ascenso. Los resultados no han acompañado como esperaba la entidad de El Molino, aunque no tiran la toalla en su propósito de reengancharse a la pelea por los puestos de privilegio. Antes del parón por el Carnaval, los norteños intentarán hacerse fuertes en casa frente a un rival directo como el Unión Tejina.

David Alonso habló del momento por el que atraviesa el Icodense: "A estas alturas nos hubiese gustado encontrarnos en otra situación. Queríamos estar más pegados a la parte alta, pero muchas veces por desacierto, no nos han salido las cosas como esperábamos. Cada vez que pasan las jornadas es más complicado alcanzar a los equipos de cabeza, pero quedan treinta puntos en disputa y estamos a tan solo diez del Atlético Victoria. Creo que nuestro principal hándicap ha sido la solidez como locales. Hemos perdido cuatro partidos, que nos permitirían estar entre los primeros clasificados".

El entrenador de los norteños valoró su fin de ciclo como máximo responsable del primer conjunto del Icodense: "Al final de temporada, hemos decidido separar nuestro caminos. Son muchos años al frente del primer equipo y está claro que cuanto más tiempo pasas en un club, cada vez más se acerca la posibilidad de que tu etapa finalice. Se cumple un bonito ciclo, en el que hemos vivido grandes momentos, pero es bueno para todos que haya un cambio. El club también se ha planteado cosas, y uno se tiene que dar cuenta también cuando algo se ha terminado. Mi compromiso será absoluto hasta el último momento". El técnico del Icodense resaltó que su equipo no abandona el sueño de volver a disputar una fase de ascenso: "No vamos a tirar la toalla. Seguiremos peleando por lo que pueda ocurrir. En cinco jornadas, la liga puede cambiar demasiado. Nos está faltando asegurar las victorias, y está claro que cuando no ganamos el equipo se desanima. Sin embargo, cuando arranca la semana, nos recomponemos rápidamente porque tenemos una entidad y un escudo que defender. Hemos hecho cosas muy grandes en los últimos años y estoy seguro que el grupo seguirá tirando para adelante, sin rendirse".

David Alonso aclaró que le está faltando a su equipo en el presente curso: "En temporadas anteriores empezamos de la misma manera. Siempre nos han puestos la vitola de favoritos y no arrancamos la campaña con buenas sensaciones. Al final, los esfuerzos de la plantilla nos han llevado a reponernos y a colocarnos en el sitio que se preveía. Somos conscientes de que estar tantos años peleando entre los mejores de la categoría es algo muy difícil. Los rivales ya conocen nuestra manera de jugar y eso te va mermando. Hemos mantenido siempre nuestro estilo y los rivales nos tienen estudiados. Han encontrado las fórmulas para contrarrestarnos".

Por último, el preparador de los de Icod de los Vinos destacó la importancia de llegar al parón por el Carnaval con un nuevo triunfo: "El Tejina es un bloque sólido al que los resultados no le han acompañado. Cuentan con gente peligrosa como Nata o Danilo, que pueden marcar las diferencias. Sabemos cuales son sus puntos fuertes y débiles, y trataremos de sacar el máximo partido a nuestras virtudes".