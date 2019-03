El base Bo McCalebb podría reaparecer frente al Iberostar

El parón de la Liga Endesa propiciado por la celebración de la Copa del Rey y la disputa de la última ventana FIBA, ha permitido que el base del Tecnyconta Zaragoza Bo McCalebb haya podido recuperarse de los problemas de rodilla y de la microrrotura fibrilar que padecía a tiempo de reaparecer ante el Iberostar Tenerife mañana, a partir de las 19:15 horas, en el Pabellón Príncipe Felipe.

El jugador de Louisiana aseguró, en declaraciones recogidas por la entidad maña, sentirse recuperado y en plena forma para este compromiso: "Me encuentro físicamente muy bien", dijo McCalebb, quien explicó que "estas dos semanas me han venido muy bien". Ha sido un periodo en el que el base ha combinado sesiones en el gimnasio, entrenamientos y recuperación. "He estado realizando mucho trabajo de pesas y la verdad es que me encuentro realmente bien".

Al ser cuestionado sobre si su mejor versión está aún por llegar, el base rojillo aseguró que "cuando estoy bien puedo hacer grandes cosas, así que veremos".

No obstante, el de Nueva Orleans no escondió que ha sufrido con las molestias físicas que le han impedido rayar a gran nivel: "Ha sido duro, pero son cosas que pasan", asumió el jugador, para abundar en que "no es la primera vez que ocurre y ha llegado ahora".

"Lo importante es que ha llegado el parón y ha sido una buena ocasión para limpiar la mente y mirar hacia delante", señaló el norteamericano.

Respecto a la necesidad de triunfos del combinado zaragozano, McCalebb dijo que "tenemos diez victorias y necesitamos al menos tres más" por lo que aseguró que "debemos intentar ganar a todos. Hay que intentar pasarlo bien y ganar el máximo número de partidos posible", insistió.

En ese objetivo será importante la aportación de jugadores jóvenes como Vit Krejci y Carlos Alocén, valoró el base estadounidense al afirmar que "es indudable que lo están haciendo bien".

"Son grandes jugadores y sobre todo lo que está haciendo Carlos es increíble", apuntó debido al impacto del base zaragozano en la competición -con 18 años recién cumplidos-. "Les auguro un futuro brillante a ambos", sentenció.