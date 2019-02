Petit pide paso para el tramo final

Petit Niang no quiere dar un paso atrás. Tras una serie de jornadas en las que apenas contó para Txus Vidorreta, el pívot senegalés del Iberostar Tenerife se ha convertido, habitualmente, en la primera rotación para Colton Iverson. Sin llegar a hacer números notables el africano sí está cumpliendo con creces saliendo desde el banquillo. Un protagonismo que le ha permitido coger confianza y afrontar con optimismo el tramo definitivo de la temporada. "Esto es lo que quería", afirma Petit sobre su situación actual y aunque no puede decir que está "del todo satisfecho" sí se muestra "contento" con su "trabajo". "Creo que cada vez que salgo a la cancha estoy demostrando algo positivo para que el entrenador confíe algo más en mí y tener más minutos. No es fácil y tengo que hacerlo cada vez para seguir estando ahí, sé que no me van a regalar nada. Quiero acabar la temporada con minutos y mejorando", argumenta el dorsal 7 canarista sobre una dinámica en la que también trata de entrar un Sebas Saiz que pasa ahora por ese papel residual que en su momento le tocara al jugador nacido en Thies.

Los números refrendan ese positivo estado de ánimo por el que atraviesa Niang. Y es que de las 11 primeras jornadas el pívot jugó 10 partidos para un total de 64 minutos en los que logró 11 puntos y 17 rebotes para 22 créditos de valoración. "Es muy duro esa situación en la que no sabes si vas a jugar, y si finalmente entras en la cancha quieres demostrar con más ganas y más nervios de los debidos para tratar de seguir jugando; y eso no es nada sencillo. No es nada fácil. Seguiré trabajando porque he pasado momentos muy malos", recuerda el senegalés. Nada que ver con lo que sucede ahora ya que desde la jornada 12 (nueve partidos) Petit acumula 102 minutos, tiempo en el que ha convertido 45 puntos con un brillante 19/24 en tiros de dos, a lo que añade un más que aceptable (para sus prestaciones habituales) 7/12 en libres. Bajo los aros añade 21 rebotes para 58 de valoración y, otro detalle, un +2 en el +/- del equipo. "Cada vez que vas jugando y estás en la cancha más minutos vas cogiendo confianza", afirma como una declaración de intenciones.

Propósito individual en pos del colectivo antes "del momento más importante de la temporada". "Hay que estar concentrado al cien por cien, sobre todo en la Champions, ya que son partidos en los que no puedes despistarte en ningún momento. Todo el equipo tiene que estar ahí y trabajar muy duro", reconoce Niang, que al igual que el resto de compañeros del Iberostar Tenerife pasará el sábado su primer examen. "Ya sabemos lo que pasó en el partido de la primera vuelta y en Zaragoza debemos y demostrar más ganas que ellos. Nos tenemos que poner las pilas porque este partido es muy importante para nosotros, que no nos pase como nos ocurrió ante el Burgos, con quien perdimos los dos encuentros", añadió el jugador africano.