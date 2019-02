Tayron del Pino ha recuperado la sonrisa en el CD Tenerife. Su gol en el descuento del partido del viernes, que significó para su equipo evitar la derrota ante el Mallorca, ha supuesto una alegría y cierto alivio para él. Necesitaba un espaldarazo anímico como este para reivindicarse y demostrar que merece jugar en el equipo blanquiazul. Ahora, quiere seguir aprovechando las oportunidades y ganarse un puesto en el once de Oltra.

¿Cómo está afrontando este período de inactividad tan largo sin competir?

Se está haciendo un poco larga, acostumbrados siempre a preparar el partido del fin de semana, estudiando al rival y cosas así. Pero es verdad que aunque no haya liga el míster está centrado ya en el partido contra el Numancia. Veo al equipo bien y enchufado a pesar de que no se juega esta jornada.

Pese a ello no se ve que baje la intensidad en los entrenamientos.

No, el míster no que ocurra eso. Ya está ofreciendo pinceladas de lo que quiere que hagamos ante el Numancia. Pretende que seamos intensos, protagonistas con el balón e incide en la presión alta.

¿Cuáles son las aspiraciones reales del equipo en estos momentos?

Yo creo que ahora mismo, debido a la situación en la que estamos, es conseguir los 50 puntos cuanto antes, es lo que debemos tener en mente. Y a partir de ahí, pienso que este grupo está capacitado para más cosas. Nosotros estamos con pies de plomo, llevamos una trayectoria irregular y lo que intentamos hacer es revertir todo esto. Estamos viendo un mejor Tenerife, haciendo buenos partidos, aunque no los suficientes. Debemos ser ambiciosos pero también tenemos que cuidar ciertos detalles que nos están haciendo perder puntos como ocurrió con el Mallorca en el último partido. Tampoco nos está acompañando la fortuna pero el equipo da la cara en los momentos de adversidad. Tenemos que quedarnos con eso y hacer más veces lo que hicimos en las segundas partes ante el Mallorca o Alcorcón o la versión que ofrecimos contra Málaga y Deportivo.

¿Cómo se explica esta irregular trayectoria del Tenerife, teniendo, como usted apunta, una plantilla tan capaz?

Nos ha faltado consistencia, tener más fe en nosotros mismos, haber sido capaces de eliminar esos bloqueos que hemos sufrido en determinados encuentros. Debemos confiar más en el que tenemos al lado, en nuestro potencial, que lo hay. Hay que tener la mente despejada y sobre todo evitar venirnos abajo ante las adversidades. También necesitamos continuidad en lo bueno que hacemos. Una vez consigamos eso, el equipo crecerá y después de unos buenos resultados, se verá todo distinto.

Al menos a Tayron parece que le está yendo mejor, ¿no es así?

Gracias a dios, porque he pasado meses difíciles para mí y mi familia. De ahí que marcar el gol ante el Mallorca supusiera una alegría inmensa. Ya que ha sido una situación complicada, al haber padecido una lesión larga y por la poca continuidad que he tenido en las últimas temporadas. Ahora estoy feliz, parece que voy sacando la cabecita, si bien no quiero quedarme ahí. Pretendo seguir entrenándome así de duro, con humildad, poniéndoselo difícil a mi entrenador. Me merezco la pequeña alegría que me llevé el otro día con el gol, aunque fue jodido no poder sumar los tres puntos. Ahora quiero seguir en esta línea y a ver si podemos disfrutar de un buen Tayron en el futuro.

¿Estaba esperando una actuación como la del viernes para reivindicarse y demostrar que se ha quedado en el Tenerife por algo más que dinero?

Por supuesto, ya en el mercado invernal de la campaña pasada me llegaron ofertas para salir y tampoco lo hice. Ahora ha sucedido lo mismo. Confío en mis posibilidades, estoy entrenando a gusto, estoy feliz, con la cabeza despejada, ilusionado y con ganas de aportar cosas al equipo. Trabajo día a día para que el míster siga dándome oportunidades para seguir creciendo.

¿Qué pasó por su cabeza cuando el viernes anotó el gol del empate en el tiempo de descuento?

Fue increíble, una sensación indescriptible. Lograr el empate después de lo que había estado luchando el equipo y de tener tantas ocasiones, un tiro al palo... Parecía que no había manera de marcar y cuando llegó el tanto de Racic seguimos intentándolo. Al final tuve la ocasión de marcar yo. Le pegué con toda el alma porque estaba dentro del área y no tenía mucho tiempo para pensar. Tuve la fortuna de que el balón tocó en un defensa y supuso un empate de gran valor para nosotros.

¿Qué pretendía expresar con aquel gesto cerrándose la boca en la celebración de su gol?

Quería hacer ver que Tayron sigue aquí, en el CD Tenerife, de que no se olviden de que sigo estando en este equipo. Y que en silencio y trabajando me ha llegado esta oportunidad que siempre he intentado aprovechar. Afortunadamente, se dio bien el otro día y he podido demostrar que pudo aportar cosas.

Presenta cierto paralelismo su situación y la de Héctor. Ambos no entraban en los planes del cuerpo técnico y ambos se han ganado el derecho a participar. ¿Le ha servido de espejo su compañero, ahora titular indiscutible en el representativo?

Por supuesto, debería de ser un ejemplo para mí y para todos. Ha sido complicado para él quedarse fuera de las convocatorias semana tras semana. Somos amigos y hablamos bastante y sé que tenía la ilusión y las ganas de revertir la situación y ahí está. Le llegó su oportunidad por una desgraciada lesión de Camille y la ha aprovechado. Me alegro por él y por el equipo, al que le está dando mucho. Ahora lo que tiene que hacer es mantener ese buen nivel. Claro que lo veo como un espejo para recordar que en el fútbol todo puede cambiar de un día para el otro.

En cualquier caso, para que ambos obtuvieran esas oportunidades, debía haber un entrenador que de verdad los tratara como cualquier otro de la plantilla pese a llevarle la contraria y quedarse en el Tenerife. ¿Ha sido el caso?

Exactamente, el míster todo lo que ha dicho públicamente lo ha cumplido con sus acciones, le estoy agradecido por ello y creo que le honra. Soy uno más entrenando, luego cuando terminó el mercado ya me llevó convocado y de verdad ha sabido premiar el esfuerzo diario. Gracias a él he podido disfrutar de minutos. Espero poder seguir poniéndoselo difícil.

¿Su positivismo y fe en sus posibilidades le da para verse de titular a corto plazo?

Sí, al final trabajamos todos para partir del once. Pero sí es verdad que no tengo eso en mente. Sé que me acabará llegando también esa oportunidad. Pero no quiero mirar más allá de seguir entrenando y disfrutar, de convivir con los compañeros y mostrar mi mejor nivel.

Ya que ha pertenecido a los dos equipos representativos del fútbol canario, ¿qué opinión le merece la coincidencia de que ambos clubes se hayan visto envueltos estos días en sendos conflictos con determinados periodistas?

No creo que haya que dar tanta trascendencia a eso. Considero que el periodista hace su trabajo lo mejor que puede y nosotros también. Debemos centrarnos en lo nuestro y estamos todos unidos para salir de esta delicada situación. Esto es un mundo de crítica, donde hay libertad de expresión, por lo que la gente puede decir lo que piensa. Eso, claro está, sin pasar un límite, que es, por ejemplo, la falta de respeto. Yo no se lo falto a nadie y tampoco quiero que lo hagan conmigo. Y eso es lo que pedimos, que haya un respeto dentro de la crítica. A partir de ahí, pedirle a la gente que esté con nosotros como demostró el otro día ante el Mallorca.

La última: ¿Cómo ha visto a Dani en estas semanas difíciles para él por haber estado en el foco de la crítica?

En general, todos estamos con él. Aquí, en este vestuario, somos una piña y hay gente muy humana ahí. Repito, en relación con lo del otro día, lo que decía ahora, la crítica hay que aceptarla pero lo que no se puede consentir es la falta de respeto. Ya se vio que no hemos estado conforme con lo sucedido, Dani cuenta con el apoyo y cariño de nosotros y con eso ha de quedarse. Y olvidarse de lo de fuera.