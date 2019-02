Suso Santana fue tajante en sus manifestaciones acerca de hacia dónde mira el CD Tenerife en estos momentos. Para él, el único objetivo que tienen en mente es la permanencia. "Lo que nos planteamos es salvar la categoría. No podemos mirar más allá de intentar conseguir los 50 puntos. Es que ni siquiera hemos estado estado ni cerca del play off, no lo hemos pensado en ningún momento, hemos estado más abajo que arriba y hay que ser realistas y simplemente fijarnos en llegar a esa cantidad d epuntos", señaló el capitán blanquiazul.

Suso salió una vez más en defensa de su compañero y amigo Dani Hernández, foco de la crítica en las últimas semanas como consecuencia de algunos goles que ha encajado y en los que, según algún sector de la afición, pudo hacer algo más. En este último partido del pasado viernes ante el Real Mallorca, el meta hispano-venezolano protagonizó un desafortunado tropezón que le costó el 0-2 a su equipo. "No sé ni qué pensar después de lo de Dani, fue mala suerte, si no que alguien me diga qué es lo que fue, no hay que buscar explicaciones a eso. Esta semana lo ha pasado jodido porque no lleva dos buenas semanas, es una persona y está fastidiado, porque a nadie le gusta fallar. Cualquier mínimo error de un portero cuesta un gol y se remarca más, ahora tiene que levantarse y seguir hacia adelante, que todos en el club le estamos apoyando", declaró.

También habló acerca de la polémica suscitada a raíz de un escrito que el club hizo público el día anterior contra un periodista. Después de cuestionar que fuera una broma la utilización en redes sociales de un meme contra su compañero Dani, Suso quiso dejar claro que el comunicado lo hicieron "también los jugadores, no solo el club". "La crítica está bien, podemos aguantar de todo, pero no las faltas de respeto y no ha sido en una ocasión solo. Esta no es la primera vez que pasa", agregó el futbolista blanquiazul visiblemente serio y contrariado.

Una semana intensa

Suso comentó que durante todo este tiempo en el que no van a competir deben "aprovechar para mantener la forma física y la intensidad de las últimas fechas". "Se ha planificado una semana de mucho ritmo para hacer el mejor partido posible. El parón es bueno para refrescar. Ganar un partido sin jugar viene bien, son puntos de regalo que llegan en un buen momento. Se hace raro no tener partido el fin de semana, se hace larga, pero tenemos que estar enchufados en todos los sentidos y corregir cosas", indicó. Reconoció que tanto él como el resto de atacantes siguen sin fortuna de cara al gol, como se pudo oberser en el duelo ante el Mallorca, en el que anotaron los goles de su equipo los centrocampistas Racic y Tayron. "Marcamos, pero los delanteros y los jugadores de las bandas seguimos negados y tuvimos muchas ocasiones. Llevamos 15 goles menos que la temporada anterior y eso se nota", lamentó. Por último, el futbolista del conjunto chicharrero celebró que por fin hayan comenzado las obras en la la Ciudad Deportiva, por lo que se siente feliz y dic que será "bueno para toda la Isla".