Jorge, "feliz" por su salto a Primera

Jorge Sáenz habló por fin tras la confirmación de su fichaje por el Valencia CF. Lo hizo con motivo de la entrega del premio Mahou 5 estrellas al mejor jugador del mes de enero. Un galardón que recibe por tercera vez consecutiva, si bien, más que ese reconocimiento, su principal razón para estar de celebración es su próxima incorporación al club ché.

El zaguero del CD Tenerife admitió sentirse "muy contento por esta oportunidad", aunque advirtió de que se trata de "un proyecto futuro", por lo que ahora solo quiere centrarse en el conjunto blanquiazul. Contó que el acuerdo con la entidad levantina "estaba prácticamente cerrado desde enero" y no teme que el hecho de cambiar de aires al final del curso le vaya a restar compromiso con el cuadro insular. "Ya he disputado muchos partidos después de conocerse todo esto y no creo que se me haya visto la cabeza en otro lado. Solo pienso en lo que hago en el Tenerife y con esta camiseta", indicó.

Jorge relató que en el momento de sellar la operación, "fueron unos últimos días ajetreados porque no solo hubo la del Valencia sino también otras ofertas". "Pero la que me gustó desde el inicio", prosiguió, "fue esta, que además me daba la opción de quedarme y poder acabar aquí, en mi club, la campaña", agregó. El central blanquiazul mantiene que no ha cambiado demasiado su rendimiento con relación a otras temporadas para que ahora ha seducido a tantos clubes. "He sido el mismo Jorge de temporadas pasadas pero es verdad que con el paso de los uno madura. Los compañeros te hacen ser mejor futbolista en todos los sentidos, así que la experiencia y la acumulación de encuentros hace que otros equipos se fijen en ti", declaró.

Jorge se acordó de los entrenadores que, a su juicio, han contribuido de distinta manera a que haya recalado en un club de la máxima categoría del fútbol nacional. "Estoy muy agradecido a Oltra porque desde que llegó confió en mí. He contado para él en muchos partidos y sé que ha sido pieza clave en esta operación. A Martí también le debo que confiara también mucho en mí, lo mismo que a Cervera, que fue el que me hizo debutar en el fútbol profesional", manifestó.

Reveló que todos sus compañeros se han alegrado por el paso adelante en su carrera profesional que ha dado. "Soy una persona muy sencilla, no me gustan los malos rollos y me llevo bien con todos los compañeros, así que están contentos y ahora lo malo es que tengo que aguantar las bromas hasta final de temporada", comentó. Jorge no podrá jugar con el Tenerife hasta dentro de tres semanas, ya que deberá cumplir un partido de sanción.