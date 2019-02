Amid Achi, accionista de referencia en el CD Tenerife, aseguró ayer que José Luis Oltra se está jugando su renovación de contrato en los últimos meses de la temporada. Según dijo, "es probable que siga si lleva al equipo con normalidad" hasta que acabe la presente campaña. "Pero si acabamos quintos o sextos por la cola, lo dudo mucho", verbalizó el empresario isleño.

"A mí me quitan la preocupación los que están por debajo, que pierden todos. No están finos y de algún modo nos están haciendo el trabajo", comentó sobre la situación clasificatoria del representativo. A su juicio, buena cuota de responsabilidad corresponde a los futbolistas. "El Tenerife está teniendo mucha mala suerte, pero también está habiendo errores infantiles que nos están costando goles. Hace falta manejar un poco el cerebro, no solo las piernas", recomendó Achi.

"Ellos saben lo que tienen que hacer", le dijo a los futbolistas. "Es evidente que no les están saliendo las cosas; aparte de los errores infantiles influyen las lesiones, y evidentemente hay futbolistas lejos del rendimiento esperado. Al Tenerife tú lo miras y tiene buenosmimbres, como también buen entrenador, pero no está dando la talla", resumió.

Para el presidente del grupo Número 1, alcanzar los puestos de playoff ya es prácticamente inviable. "Ojalá que las equivocaciones sirvan para tomar nota de cara al futuro. Este año ya no podemos aspirar a nada más que la permanencia y a empezar a conformar un buen equipo para la próxima temporada", respondió. Dicho lo cual, ofreció algunos datos interesantes sobre la venta del canterano Jorge Sáenz al Valencia.

"La operación ha sido muy inteligente. Puede que esta temporada el juego no esté cuadrando como corresponde, pero la parte económica sí. En el caso de Jorge, se recibe un dinero ahora y, en el futuro, hasta tres o cuatro veces más lo que se ingresa en estos momentos. Si un día el Valencia traspasa a este jugador, al Tenerife le corresponde un 50%. Y este chico promete y es probable que sea protagonista de una venta importante en el futuro", cerró.

Asimismo, Achi habló del trabajo del nuevo director deportivo. "La información que tengo de Víctor Moreno es muy positiva. Es un tipo muy trabajador. Es el primero que llega a la oficina y es un hombre que promete. Veremos qué resultados da, porque ya ha hecho algunos fichajes muy buenos y también otros que no han aportado nada. Él está preocupado con el presente, pero también está mirando al futuro. Y yo creo que es un buen director deportivo", aseveró. "Esto vamos a notarlo más pronto que tarde", añadió.

Durante la entrevista que concedió ayer, Achi se refirió también al inicio de las obras de la Ciudad Deportiva Javier Pérez, que calificó como "imprescindibles para el futuro de la cantera de Tenerife". En cuanto a la gestión de Miguel Concepción y su consejo de administración, subrayó que "merecen un diez en el apartado económico, hasta el punto de que no ha habido retrasos ni impagos en ninguno de los años de mandato". "Ahí han cuadrado la perfección, no hay pegas", adujo. Ahora bien, admitió que en el área deportiva no puede consignárseles la misma calificación. "Esperemos que lo consigan con el tiempo, pero no es algo que dependa solo del presidente; es una responsabilidad más del director deportivo, técnicos y jugadores".