Jorge firma por el Valencia

Una operación redonda. El Tenerife y el Valencia anunciaron ayer el traspaso de Jorge Sáenz de Miera Colmeiro (Santa Cruz, 1996), si bien no dieron a conocer los términos económicos de la operación. El representativo se garantiza que el central isleño se quede en su plantilla hasta final de temporada y un 50% de un futuro traspaso. La cifra que ingresará por Jorge ronda los dos millones de euros, a los que habrá que sumar una serie de bonificaciones en función de determinadas variables.

Cerrado el mercado de enero, el Tenerife consiguió su principal propósito respecto a Jorge Sáenz: que se quedara. Su proyección era cada vez más imponente y eran muy numerosos sus pretendientes españoles y extranjeros. De ahí que el club empezara a temer por que su defensa más reputado abandonase su plantilla antes de acabar la temporada. Ahora bien, su traspaso era inevitable. Tanto el zaguero como sus agentes se habían negado a un acuerdo para la prórroga de su contrato, pues su evolución era imparable y su destino natural, la Primera División.

Internacional sub 21, Jorge engrosará las listas de uno de los clubes de la zona noble de la máxima categoría hasta junio de 2024. El acuerdo satisface a todas las partes, aunque al jugador aún no han podido escuchársele sus primeras impresiones tras fraguarse la operación. Desde hace días, el Tenerife le ha alejado a los focos y su próxima aparición pública será para recibir el premio que le acreditará como mejor jugador blanquiazul por tercer mes consecutivo.

Con permiso del director deportivo de la institución, Víctor Moreno, el canterano se desplazó a la Península para rubricar ayer su comrpomiso con el Valencia, que comprende las próximas cinco temporadas. Antes de firmar por el cuadro ché, había rechazado una muy suculenta opción de ir a Inglaterra -le quisieron Fulham y Brentford- para privilegiar la proposición valencianista. Así, cumple con su objetivo de seguir haciendo carrera en España. Además, lo hará en los plazos que le recomendaron sus agentes y hasta su propio entrenador en el Tenerife, José Luis Oltra. Hasta junio seguirá curtiéndose en las filas del representativo y asimilando el importante cambio que se producirá a partir de verano en su trayectoria deportiva.

Las relaciones entre los clubes protagonistas de la transacción son inmejorables, como así lo demuestran las facilidades que dio el Valencia para la cesión de Uros Racic hasta el mes de junio. No obstante, la venta de Sáenz no implica que el balcánico vaya a continuar de blanquiazul más allá de esta temporada. De hecho, en principio no se contempla esta opción ni por parte del equipo prestamista ni tampoco por su agente, Igor Gluscevic. En todo caso, el Tenerife se convierte en un socio de referencia para uno de los grandes del fútbol nacional y podría caerle alguna otra cesión con vistas al venidero ejercicio 2019/20.

Sin dar detalles de la operación que se suscribió a primera hora de la tarde, Miguel Concepción dio por bueno el acuerdo y esgrimió que permitirá elevar el tope salarial correspondiente a la campaña próxima hasta situarlo entre los más potentes de Segunda, siempre y cuando el Tenerife ate la permanencia en la competición de plata. De este modo, podrá competir desde una posición muy ventajosa por el ansiado ascenso a Primera.

En los últimos tiempos se han producido numerosos traspasos que han alimentado notablementte las arcas blanquiazules. El más cuantioso fue el de Nano al Éibar (3,2 millones de euros), pero bajo mandato de Concepción también se vendió a Ayoze Pérez al Newcastle por dos millones; a Juan Villar al Osasuna por 850.000 euros; a Cristo González por 750.000 al Real Madrid y, más recientemente, a Bryan Acosta al Dallas por unos dos kilos.

En cuanto a Jorge, el traspaso llega en el mejor momento de su carrera deportiva, cuando se ha afianzado como titular en los esquemas del representativo y ha superado la cifra de 100 partidos oficiales jugados con el Tenerife. Ésta está siendo su temporada más brillante. Su eclosión ha tenido recompensa. Será de Primera.