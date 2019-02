"Este grupo de jugadores ha estado por encima de lo esperado"

Sergio Scariolo se mostró ayer feliz por la victoria de la selección española sobre Turquía, en lo que consideró como un gran triunfo de sus hombres. "Ha sido un partido extraordinario, una grandísimo encuentro, con un buena un primer período en ataque y una fenomenal segunda parte en defensa", indicó. El preparador del combinado nacional comentó que sus jugadores se mostraron siempre "con un nivel alto de prestaciones, ante un rival fuerte, que contaba con varios jugadores de Euroliga, que ha venido aquí para competir y ganar".

Scariolo reveló que había "felicitado de corazón" a sus jugadores en el vestuario. "Estoy contento con el partido que ha salido. Realmente ha sido un fantástico colofón para esta clasificación ya que quizás ha sido el mejor partido que hemos jugado de estos cruces", sentenció.

El preparador italiano evitó pronunciarse respecto de la lista definitiva de convocados para el Mundial de China. "Cuando debo tenerlo claro es en el momento que tenga que dar la última convocatoria, ahora no, ahora disfruto de la victoria de este equipo. Estoy encantado de los jugadores que he llamado, de los seleccionado para estar con nosotros y de los que he elegido desde el minuto uno para llevar el peso del equipo, como, por ejemplo, Quino (Colom). Estoy contento por el retorno que estos jugadores han tenido, muy por encima de lo que estaban acostumbrados en España. Han recibido una fantástica recompensa de todo tipo: los aficionados les aman, los medios de comunicación han reconocido lo que han hecho y yo mismo estoy muy contento con ellos", expresó al respecto.

Scariolo admitió que no se esperaba un rendimiento tan alto de estos deportistas que ha utilizado en las últimas ventanas de la FIBA. "La realidad ha superado a la imaginación, entre los optimistas había pocos, pero lo cierto es que han estado por encima de lo esperado, no por menospreciarlos, sino porque hay que tener en en cuenta que hemos perdido un partido por un punto y otro contra un equipo con jugadores, muchos de ellos de NBA", manifestó.

Sergio Scariolo valoró, por último, la actuación de los tres seleccionados del Iberostar Tenerife. "Han estado bien todos. Aunque ha sido una lástima lo de Rodrigo (San Miguel), pero sí que ha estado bien en todos los partidos que ha jugado. Javi (Beirán) se ha aplicado con su sabiduría habitual y control del juego, superando las limitaciones físicas o técnicas con muchísima inteligencia y capacidad de jugar al baloncesto. Y a Sebas (Saiz) le he visto con toda la energía y entusiasmo que le lleva a hacer muchas cosas buenas, todavía con algún error de concentración, si bien en general lo positivo supera a lo negativo. Así que hoy (por ayer) estoy contento con los tres", relató el seleccionador español de baloncesto.