"Dani Hernández es el mejor portero que tenemos"

Miguel Concepción sorprendió ayer al ratificar a Dani Hernández en la titularidad y, en unas declaraciones muy elocuentes, subrayó que el hispano venezolano "es el mejor portero que tiene el Tenerife".

Tras la visita que el jerarca palmero hizo a las obras de la Ciudad Deportiva Javier Pérez, reivindicó al guardameta blanquiazul en un momento de amplia controversia por sus últimas declaraciones. Lo que llamó la atención es que fuese el presidente quien revelase que el cancerbero "seguirá en la titularidad".

"Es un portero que también salva goles, a pesar de que haya tenido algún infortunio. Lo defendemos porque es lo mejor que tenemos. Es un buen portero, aunque no haya tenido fortuna en algún encuentro, y que también nos ha salvado varios goles en muchas ocasiones", apuntó el dirigente tinerfeñista. "Debemos darle confianza porque es nuestro portero", resumió.

Concepción asumió "la cuota de culpa" que le corresponde en la deficiente construcción de este proyecto y admitió que las altas expectativas trazadas en verano no se están cumpliendo. "Queríamos conformar una plantilla para luchar por los puestos altos y hasta ahora no ha sido así. Todavía hay tiempo para empezar a sumar puntos de tres en tres, y así escalar posiciones. Pero es evidente que las cosas no han salido como pensábamos", arguyó.

"Soy el presidente y debo encajar la crítica. Siempre tratamos de que las cosas salgan bien, pero en fútbol dos y dos no son cuatro. La clasificación depende de cómo salgan las cosas, los fichajes? y esta temporada no ha salido como queríamos. Tendríamos que haber luchado por los puestos altos. Ahora, en los partidos que faltan, debemos mejorar esa imagen e ir hacia arriba", reiteró.

Sobre la falta de gol, recordó que el Tenerife "tiene buenos delanteros, pero está en una época de sequía". En este sentido, manifestó su confianza en que José Naranjo mejorará sus dígitos en el tramo final de esta campaña. "Debería llevar 10 ó 12 goles a estas alturas, y solo lleva cuatro", indicó. "Esperemos que cambie esa mala racha. Al principio de temporada, se hablaba de los fichajes de nuestros delanteros como punteros de la categoría. Y la realidad es que todos están pasando por una mala racha. Esperamos que a base de trabajo se revierta esa situación", sugirió.

Durante su alocución ante los medios de comunicación, Concepción reveló que el tope salarial del Tenerife 19/20 será de los más altos de la categoría, una vez se compute la venta de Jorge Sáenz al Valencia y se reciba una nueva transferencia del Dallas por Bryan Acosta. "Una vez saneadas las cuentas, el club volcará toda su inversión en la plantilla deportiva. El año próximo vamos a tener más presupuesto y trabajaremos con una plantilla para estar en los puestos altos. Eso va a ser así", avanzó.

En cuanto a la posible renovación de José Luis Oltra, su discurso resultó muy enigmático. El presidente del representativo garantizó que durante este curso no habrá más relevos en el banquillo, así que el valenciano cumplirá su contrato hasta junio. "Y luego ya veremos", verbalizó. Aunque a Concepción le gustaría que el actual técnico siguiee por más tiempo, ayer fue la primera vez que dejó entreabierta la opción de buscar a otro técnico. No en vano, los resultados de Oltra distan mucho de las expectativas que produjo su fichaje.