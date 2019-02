Scariolo: "Turquía tiene un nivel físico al que ni nos acercamos"

Prueba complicada para acabar. El seleccionador nacional, Sergio Scariolo, admitió ayer que para hoy se espera un duelo complicado ante Turquía, un rival "con un nivel físico al que nosotros ni nos acercamos". "Ya nos ganó en Ankara con su fuerza y su acierto en momentos importantes del partido pese a que competimos hasta una última jugada", explicó el preparador italiano sobre un adversario que calificó "de lo mejor" que se puede ver en estas ventanas y al que "solo le faltarán tres o cuatro jugadores" respecto al equipo que debería ir a China. "Afrontamos el partido con muchas ganar de competirles, con ilusión, entusiasmo y las ganas de agradar a la afición de Tenerife que ya nos apoyó mucho en el partido que nos dio la clasificación", dijo igualmente Scariolo sobre un choque entre "dos equipos fuertes, que se respetan mucho y que irán con la máxima determinación e intensidad a por la victoria".

Cuestionado sobre si sería injusto que varios de los jugadores que han estado presentes en estas ventanas no acudieran también a la Copa del Mundo, Scariolo fue tajante. "Sería injusto si a este grupo se le hubiera prometido ir en caso de clasificar a España. Pero como no ha sido así... Y sería injusto no llevar el mejor equipo a China para poder conseguir la clasificación a los Juegos, o impedir que millones de aficionados españoles disfruten de la mejor versión del equipo en una competición tan importante como el Mundial", argumentó. "Alguien se ha equivocado al sumar valoraciones sentimentales y poéticas de lo que estamos aquí. Esto es una competición y todos tenemos una responsablidad muy seria. Pero a la vez tenemos un enorme agradecimiento para todos los que han participado en estas ventanas. Estoy seguro que la Federación sabrá reconocércelo y agradecérselo a los jugadores. Nadie tiene derecho de hacer elucubraciones cuando las premisas de salida han sido muy claras para todos", argumentó el seleccionador, antes de, eso sí, no cerrar las puertas a nadie. "Obviamente no digo que no haya alguno que tenga alguna posibilidad de estar", dijo.

Al margen de la selección, y una semana después de la polémica final de la Copa del Rey, también se le preguntó a Scariolo por una posible marcha del Real Madrid de la ACB. "En tantos años he visto tantas cosas, como una Euroliuga sin el Panathinaikos, y esta es una de las últimas que me podría imaginar", dijo en un primer momento. "Pero no creo que sea la posibilidad a la que se pueda llegar. Hablar tanto de esto no viene nada bien, ni al Real Madrid en primer lugar, ni al baloncesto español, ni a la ACB, que tampoco atraviesa por un momento de popularidad tan boyante... a nadie. Si se quiere hacer un favor al baloncesto y además no ir con desproporción entre lo que es la realidad de las cosas y el bombo que se le dedica, es un aspecto que mejor olvidarse cuanto antes", añadió de forma tajante.