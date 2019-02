Álvaro Morata tras su primer gol en el Atlético de Madrid: "Necesitaba un grupo que confiara en mí"

El delantero del Atlético de Madrid Álvaro Morata destacó tras marcar su primer gol con su nuevo equipo, el primero de la victoria por 2-0 ante el Villarreal, que necesitaba "un grupo que confiara" en él, algo que llevaba "buscando mucho tiempo" y que ha facilitado su adaptación.

"Hay veces que uno da muchas vueltas y al final creo que es lo que necesitaba, un grupo así, que confiara en mí sobre todo, un entrenador y un club que confiaran en mí. Lo llevaba buscando mucho tiempo y lo he encontrado aquí, con toda la ayuda que he tenido no me ha costado adaptarme y hoy es otra victoria más", aseguró.

El delantero madrileño se mostró "muy contento por el gol, por la victoria y por estar aquí" en el Atlético, en el equipo en el que dice que es "donde quiere estar" tras lograr "tres puntos importante" que deben contribuir a hacer de su estadio "un fortín".

En su celebración del tanto hizo el gesto que hacen los árbitros para indicar que están atendiendo un mensaje del videoarbitraje, un gesto que hizo "en broma" en referencia a los dos tantos que anteriormente le anularon por el VAR, ante el Real Madrid y el Juventus.

"Es una pena lo que ha pasado en las últimas semanas, creo que este no me lo han quitado. Son bromas, sé que es muy difícil, lo entiendo, alguna vez me puse de árbitro con mis amigos y es difícil de verdad, hay que entenderlo. Estoy muy contento con el gol, la celebración ha sido una broma y ya está", explicó.

En la segunda parte reclamó un penalti por un manotazo del argentino Ramiro Funes Mori, que el árbitro no consideró como tal, sobre lo que Morata insistió en que la labor arbitral es "difícil".

"Yo no sé sinceramente cómo funcionaba aquello, hay veces que pitan, hay veces que no, hay que entenderlo, trabajar y si nosotros jugamos y luchamos juntos esas pequeñas decisiones no afectan a nuestras victorias", señaló.

El delantero rojiblanco admitió que con el estado de gracia del delantero argentino del Barcelona Lionel Messi, autor el sábado de tres goles ante el Sevilla, alcanzar al conjunto azulgrana es "difícil".

"Cuando un jugador así está a ese nivel nosotros lo único que podemos hacer es ir a por todos los puntos nuestros y esperar un fallo suyo. Mientras haya puntos nosotros vamos a ir a por ello", comentó.

En cuanto a los aplausos que recibió de la grada al ser sustituido por Diego Costa, dijo que él está en el Atlético para "intentar ayudar" pero que se alegra mucho por el apoyo del público.

"Me alegra mucho cómo ha estado la gente conmigo. He dicho siempre que voy a darlo todo por esa camiseta, creo que se ve, no solo si metes gol o no. Tengo que hacer caso a mis compañeros, mi entrenador, ellos llevan juntos mucho tiempo. Yo solo pienso en jugar y ganar cosas con esta camiseta", sentenció.