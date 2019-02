El Aviacar Vera, con la directa puesta hacia el objetivo del ascenso

El Aviacar Vera se consolida como líder de la Preferente tinerfeña, después de solventar con una holgada victoria su duelo frente al I´Gara. Por su parte, el enfrentamiento más destacado de esta vigésimo cuarta jornada, el Atlético Victoria-San Lorenzo, se lo apuntó una escuadra de Patricio de Ara, que aguanta el pulso por la primera plaza que mantiene con los futbolistas de Francis Díaz. El Cruz Santa se vuelve a enganchar a la pugna por los puestos de privilegio.

El Aviacar Vera no dio opción a las dudas y sumó su cuarta victoria consecutiva frente al I´Gara. Sendos dobletes de Pacha, quien rebasa la veintena de goles, y de Kevin Guillén, dieron los tres puntos a una escuadra de Francis Díaz, que mantiene las distancias con su más inmediato perseguidor, el Atlético Victoria. Por su parte, los de Jonás Díaz, que llevan seis jornadas sin ganar, ven como se esfuman sus opciones de permanencia en esta Preferente. La entidad del Salvador Ledesma tendrá, la próxima jornada, una complicada salida al recinto de Añaza.

El Atlético Victoria se repuso de su dura derrota de la pasada jornada frente al Orotava, venciendo a un rival directo por el ascenso como el San Lorenzo. El encuentro no estuvo exento de polémica, toda vez que el marcador se inauguró con un gol fantasma en el que cabeceó Martín, desviando Ivanito y atrapando el meta Nauzet. El gol, muy protestado por los aroneros, fue concedido por el linier Isauro Oval, al considerar que el esférico rebasó la línea de meta. Poco después, Salva, con un magistral lanzamiento de falta, amplió las distancias para los de Patricio de Ara. La escuadra sureña nunca se rindió y puso la emoción hasta el final con un tanto de Brad. Los de Carli Perdomo ven cono se alejan sus opciones de asaltar los puestos de privilegio, después de ceder en los enfrentamientos de las dos últimas semanas ante adversarios de la zona alta como el líder Aviacar Vera y el Atlético Victoria.

El Cruz Santa se posiciona como un firme candidato a pelearle los puestos de cabeza al Aviacar Vera y al Atlético Victoria. El cuadro de Antonio Luis consiguió un trabajo triunfo en el recinto de La Florida, merced a un solitario tanto de Dani, durante el desarrollo de la segunda mitad. El dicho de 'entrenador nuevo, victoria segura' no se cumplió en el bando orotavense, y Mario Domínguez, quien sustituía a Miguel Ángel Padrón, no pudo devolver al Florida, que sufrió la expulsión de Ayoze, a la senda de la victoria. El conjunto de La Suerte se queda a tan solo tres puntos del puesto de promoción de ascenso.

El Añaza no abandona su objetivo de llegar a las últimas jornadas con opciones reales de ser uno de los candidatos al ascenso. Los de Nacho Castro vencieron con claridad a un desahuciado Valle Frontera, con una nueva exhibición de su goleador Saúl. El baluarte rojinegro, quien logró un nuevo hat-trick, el segundo en las últimas tres semanas, se queda a tan solo un tanto de alcanzar la espectacular cifra de treinta dianas. Los de la isla del Meridiano ven como cada vez se aleja más la posibilidad de recortar las diferencias con los equipos que marcan el límite con el abismo de la tabla.

El Unión Tejina sufrió un duro correctivo en la visita del Atlético San Juan al Izquierdo Rodríguez. El encuentro llegó al descanso con tablas en el marcador, después de que Goyo igualara, hasta por dos ocasiones, los tantos de los verdiblancos Omar y Juanito. Con el receso, Jairo, de falta directa, volvió a desnivelar la balanza para los de Yeray Romero, al tiempo de que los tejineros se quedaban en inferioridad numérica por la expulsión de Jacob. En un partido en el que el colegiado enseñó también el camino de los vestuarios al goleador azulón Nata, el primer equipo de María Jiménez sentenció a través de Juanjo y con un doblete de Chus.

Arguijón y Glassydur Icodense igualador sin goles en un encuentro que no benefició a ninguno de los dos equipos. En una primera parte nivelada, el cuadro de David Alonso gozó de buenas oportunidades, en especial a través del peligroso Cristian. Con el receso, los de Pablo Moreno mejoraron sus prestaciones, pero no estuvieron acertados de cara a portería para batir al norteño Isaac. La entidad de la ciudad del Drago desaprovechó una buena oportunidad para engancharse a la lucha por los puestos de privilegio, mientras que los de La Cuesta no sumaron de tres en su lucha por mantener vivas las opciones de salvación.