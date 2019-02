Nano asegura que "Dani es el mejor portero de Segunda División"

Nano volvió a competir este viernes después de haber sido intervenido quirúrgicamente de una hernia umbilical. El futbolista salió con mucho brío al terreno de juego en el minuto 62 de partido y dio otro aire al ataque del Tenerife, que lograría posteriormente neutralizar una desventaja de dos goles ante el Mallorca.

El futbolista blanquiazul reconoció que aceleró su puesta a punto para poder jugar este partido del viernes, a pesar de que se había estimado un mes para su completo restablecimiento. "Me suelo recuperar siempre antes porque tengo coraje y corazón, he luchado para estar lo antes posible. Le dije al míster que quería estar para jugar, no sabíamos si se podía hacer porque era precipitado, pero esta semana me metí caña a tope, el jueves entrené y el viernes jugué esos minutos y los aproveché", explicó el delantero tacuense.

Opina Nano que "después de tres semanas sin poder hacer nada,por la operación, entrar con ese ritmo alto de partido ha venido bien". El jugador isleño celebró que su equipo lograra anotar dos goles y empatar el encuentro, aunque entiende que "se mereció algo más que el empate, que de todas formas al final sabe bien". El atacante del Tenerife considera que "del Nano de antes al de ahora hay un cambio brutal", algo que, según apuntó, lo notan sus propios compañeros. "Tengo muchas ganas de dar la vuelta a esta situación. Ya he dicho que no soy titularísimos aquí, vengo a hacer mi trabajo, a disfrutar y a tener esa alegría que hace falta. El pasado lo dejo atrás, yo vivo del presente y el futuro, ahora estoy con muchas ganas y positividad", agregó.

Nano no está de acuerdo con aquellos que ven en el actual Tenerife falta de gol, porque para él, eso sería así si no generaran ocasiones de cara a la meta contraria. "En cada partido tenemos ocasiones, es verdad que no está entrando, la suerte no está con nosotros y tenemos que tirar de ella. Pero estamos tranquilos", indicó el canario, convencido de que si el duelo del viernes "llega a durar unos minutos más, lo hubiera ganado el Tenerife".

Nano quiso aprovechar su comparencia pública de ayer, tras el entrenamiento, para mostrar su apoyo incondicional a su compañero Dani Hernández, en el foco de la crítica como consecuencia de dos errores suyos que han costado sendos goles a su equipo en los últimos partidos. Acerca del meta tinerfeñista, Nano declaró que "ha demostrado que es un buen portero en los años que lleva en el Tenerife". "Yo no tengo dudas acerca de él, porque para mí es uno de los mejores porteros con los que me he encontrado en toda mi carrera profesional. Lo de ayer fue un traspié y no creo que él tenga la culpa. Hay que apoyarlo, estar con él y animarlo. No se merece esta mala suerte. Es el primer profesional en este equipo, se deja todo por esta camiseta, siempre nos está animando y apoyando, sé que se va a levantar como siempre. Es el mejor portero de Segunda a pesar de todo", sentenció.