Martín: "Nadie ha ganado la Copa como sexto y queremos hacerlo"

Al final del partido el entrenador del Haris, David Martín, no podía ocultar su satisfaccción por meter a su equipo en la final. "La verdad que estamos haciendo una muy buena Copa", comentaba el técnico isleño, para el que fue clave "iniciar muy bien el partido aprovechando que el otro equipo no tenía rodaje en la competición". "Tras haber ganado el viernes la semifinal este encuentro era para jugarla y disfrutar, y además por suerte ha podido caer de nuestro lado", añadió el máximo responsable del banquillo del cuadro lagunero, que ya ve capaz a las suyas de hacer cualquier cosa en el duelo definitivo. "El cansancio que acumulamos seguro que será notorio y un equipo que ha llegado como sexto clasificado nunca ha ganado la Copa, pero trataremos de ser nosotras las primeras. En una final no hay dolor ni fatiga por lo que debemos recuperarnos mental y físicamente, seguir disfrutando con el juego que está desplegando el equipo y rozar la épica para ponerle la guinda a este torneo", añadió Martín.

Por su parte la receptora blanquiazul Belly Nsunguimina también resaltó la puesta en escena del Haris. "Hemos entrado con mucha ilusión, muchas ganas y muy concnetradas, y pese a que flaquemoa en algún set, supimos remontar y llevarnos el partido", dijo.