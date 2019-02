El Haris, en la final a lo grande

El Dimurol Libby´s La Laguna logró su pasaporte para soñar en esta Copa de La Reina. Las blanquiazules superaron al potente CVB Barça por 1-3 en un duelo de alto nivel, sellando así su billete para la gran final del torneo del KO. El conjunto dirigido por David Martín se verá las caras esta tarde, a partir de las 16:00 horas, ante el Minis de Arluy VB Logroño en busca de su segundo entorchado copero. Como era de esperar, la intensidad de un partido de tal calibre estuvo presente desde los primeros compases del encuentro (6-5). Para solventar la ventaja blaugrana alcanzada en el ecuador del set (12-9), el Dimurol Libby´s apretó los dientes poniendo entre las cuerdas a su rival a través de su trabajo defensivo y la brillante actuación de Taylor Mims (16-19). En un último tramo de máxima tensión, las blanquiazules lograron imponer su juego y llevarse el primer set por 22-25.

Lejos de amilanarse, el CVB Barça buscó la reacción en el siguiente periodo (6-3). Para frenar el juego blaugrana con Mabel Caro a la cabeza (12-9), las pupilas de David Martín volvieron a tirar de casta, levantando al público y desplegando su esencia sobre la pista del Centro Insular de Deportes (15-16). No obstante y pese a su incansable lucha para tomar el control, los errores no forzados castigaron al Dimurol Libby´s La Laguna que no consiguió desestabilizar la efectividad del ataque del conjunto de Hugo Gotuzzo en los momentos finales del set (25-23).

La confianza no se vio mermada para la escuadra canaria, que salió al tercer set con las ideas muy claras y, con Cristina Sanz a la batuta, reorganizó su juego (7-11). Sin embargo, un 4-0 dio fuerzas al CVB Barça, que demostrando su solidez en la red, puso las tablas en el marcador (17-17). En un final de set de infarto y máxima igualdad, un bloqueo de Flavia Dias llenó de esperanzas a la parroquia blanquiazul y adjudicó el set a favor del Dimurol Libby´s La Laguna (23-25). Por su parte, el CVB Barça no tendría intención de rendirse tan fácilmente y buscaría el tie-break con insistencia en el inicio del siguiente periodo(6-3). Lideradas por una resolutiva Jaali Winters y con Mame Diouf como muro infranqueable, el equipo tinerfeño tomó ventaja en el electrónico (13-15). El susto de Belly Nsunguimina no hizo mella en las blanquiazules, quienes apretaron el acelerador y se hicieron con el deseado pase desplegando su mejor versión (15-25).