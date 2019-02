Tayron: "Lo he pasado mal y creo que me lo merezco"

Contra todo pronóstico, Tayron del Pino se erigió en el gran héroe del partido con un gol sobre la bocina y que salva un providencial punto para el Tenerife. De algún modo, podría decirse que fue el grancanario quien salvó a Oltra. Es una paradoja porque el futbolista no entraba en los esquemas del entrenador y el club le enseñó la puerta de salida en enero, pero fue él quien se negó a marcharse.

"Me lo merezco; lo he pasado muy mal y ha sido una situación muy jodida para mí", acertó a decir en Gol tras concluír la contienda. Tayron ha había sido convocado por Oltra y había tenido minutos en algún partido reciente, después de que el club levantara la medida de presión por la cual no tuvo ni sitio en el banquillo durante más de una semana. Incluso se le reemplazó por algún futbolista del B para que entendiera que debía salir.

Del Pino volvió a marcar muchos meses después y quiso dedicárselo a la gente que ha tenido más próxima en los momentos espinosos, pero también al Heliodoro. "El empuje de la afición nos ha permitido sacar puntos que parecían perdidos gracias a la casta y al trabajo", completó.