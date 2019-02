"Los errores individuales nos han lastrado pero debimos ganar"

El entrenador del Tenerife, José Luis Oltra, negó ayer que "el empate sea un resultado justo" y reivindicó que su equipo hizo méritos para vencer. "Por propuesta, por ocasiones, por presencia y por presión, debimos ganar el partido. En absolutamente todo, fuimos superiores. Pero hay que dar por bueno el resultado porque íbamos 0-2 y llevábamos cuatro jornadas seguidas sin marcar", adujo. "Además, ellos tuvieron opciones para el tercero y pudieron conseguirlo", admitió a continaución.

"Está claro que los errores individuales nos lastran y que estamos negados; no sé qué más se puede hacer para generar más ocasiones y más llegadas... Pero hay que agradecer a la afición su apoyo desde el principio, su reacción con Alberto y con Dani, así como el orgullo que desprende el comportamiento de los jugadores. En otras ocasiones he dicho que el equipo no ha competido y hoy [por ayer] ha perseverado, no ha bajado los brazos y ha buscado la remontada. Y hemos podido ganar", relató.

En su análisis de la contienda, Oltra destacó que los cinco minutos de prolongación fueron pocos. "Si el partido dura tres minutos más, hubiésemos ganado", dijo también. "El equipo ha hecho una actuación como para sumar los tres puntos. Aunque por supuesto que tenemos que mejorar la contundencia y la efectividad en las áreas", añadió.

"Yo creo que sí hay motivos para ser optimistas. El equipo hace tiempo que da pasos al frente, pero nos ha hecho mucho daño el resultado y la forma de jugar con el Córdoba hace dos semanas", fue otro de los mensajes de Oltra. "Pero otra vez hemos sido fuertes, hemos pisado área y hemos generado oportunidades para marcar; no estamos teniendo fortuna, pero llegará el momento que hagamos goles", sugirió.

Buena parte de su alocución se refirió a la desgraciada actuación de su portero. "Lo de Dani es un infortunio, no un error. Hay goles encajados que son errores, pero lo de esta vez es como para ponerlo en Vídeos de Primera. Me parece un gran portero, un tipo con mucha personalidad... y lo que le ha ocurrido es que se ha pisado los cordones. Ahora mismo, ni me planteo un cambio. Si lo llego a cambiar, no será por lo de hoy", comentó. De paso, volvió a remarcar el apoyo de la afición a su portero. "Por mi parte, tiene toda la confianza y toda mi seguridad", reseñó.

"Yo al final le he visto afectado, pero aliviado. Casi se me pone a llorar. Pero la frase que le he oído es: menos mal que hemos empatado, porque si no, me pego un tiro. Eso es porque hablamos de un profesional que quiere hacerlo bien. Cuando estás en esta dinámica... Es que este partido en otra dinámica, a lo mejor acabas goleando", cerró.