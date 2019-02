Un empate edulcorado

El Tenerife sigue sin convencer, aunque en esta ocasión salvó un punto de manera heroica después de remontar dos goles. Su juego mejoró con respecto del ofrecido en los dos partidos anteriores, además de generar innumerables ocasiones de gol, pero la sensación que queda es que sigue comportándose como un equipo vulnerable. Los errores atrás facilitaron una vez más la empresa a su rival y arriba, volvió a adolecer el cuadro del Heliodoro de falta de pegada. De hecho los muebles los salvaron los goles de los centrocampistas Racic y Tayron, que se reivindica de la mejor manera tras habérsele ofrecido cambiar de aires en este mercado invernal.

Salió el conjunto chicharrero decidido a asediar la meta rival. Y lo hizo, de inicio, con desplazamientos largos a las espaldas de la zaga visitante, donde Coniglio pudiera hacer valer su corpulencia. José Luis Oltra le había otorgado de nuevo la titularidad al argentino, con lo que repitió el mismo once que había alineado en Cádiz el sábado anterior.

Apenas consumido el primer minuto de juego, el Tenerife ya había percutido sobre el marco bermellón, a través de un disparo desde la frontal de Luis Milla, que atrapó sin problemas Reina. Pero el Mallorca no estaba dispuesto a amedrentarse por ello y buscó la réplica inmediatamente. Estupiñán progresó por su banda izquierda y centró a la cabeza de Aridai, que no logró acertar con su remate. El cuadro blanquiazul, con la necesidad imperiosa de ganar y hacer olvidar sus últimas derrotas, siguió intentándolo. En esta ocasión, sería Borja Lasso el que se toparía con un balón suelto al borde del área, si bien su disparo se marchó alto (6').

El conjunto de Vicente Moreno ya había dado muestras de su peligrosidad y, pese a que cuando atacaba su oponente se replegaba completamente hacia su campo, no renunciaba ni mucho menos a contraatacar desde que se le presentaba la oportunidad. Y así fue como logró ponerse por delante en el marcador. Dani Rodríguez avanzó por la derecha con velocidad sin que Alberto pudiera frenarlo. Desde allí sacó un centro perfecto que Lago Junior controló para ceder a Estupiñán, quien viniendo desde atrás cruzó el balón lo suficiente como para que Dani no llegara a interceptarlo.

Los de casa tardaron unos minutos en reanimarse. El gol había caído en el Heliodoro como un jarro de agua fría. Tal y como ocurrió en la primera vuelta, el Mallorca volvía a pillar desprevenido a los canarios y muy pronto ya mandaban en el electrónico.

Poco a poco, el Tenerife fue encerrando a sus adversarios en su campo hasta convertirse aquello en un verdadero acoso sin tregua. Pero el cuadro balear conseguía amontonar a muchos hombres en el centro y cerraba muy bien todos los huecos posibles. De ahí que la única opción que hallaba su rival para tratar de marcar era por medio de disparos lejanos, como uno de Racic, al que le sobró potencia y le faltó puntería (30').

Por fin el Tenerife, alentado por su público en todo momento, encontró una fuga en la férrea defensa foránea. Malbasic recibió en pared de Lasso pero no pudo salvar la salida de Reina (37'). El Tenerife buscó con todas sus fuerzas equilibrar la contienda antes del descanso pero el Mallorca no solo se defendió a la perfección sino que incluso pudo aumentar su renta, por mediación de Aridai, cuya definición abortó el meta local.

Sin embargo, no pudo reanudarse el envite con peor suerte para los intereses del representativo. Un tropezón de Dani cuando este recibía una cesión de Jorge dejó el balón en los pies de Budimir y este no desaprovechó el regalo. Ahora sí que se ponía muy cuesta arriba el partido para una escuadra blanquiazul que, para colmo, no había conseguido marcar en los cuatro encuentros anteriores.

Al Tenerife no le quedaba otra que lanzarse a la desesperada al ataque. Eran muchos minutos por delante los que tenía para intentar dar la vuelta al marcador. La falta de inspiración cara a la meta contraria que los delanteros anfitriones venían mostrando en todo el campeonato no invitaban al optimismo. Máxime cuando se iban sucediendo las ocasiones de gol por parte de los de casa y estos las desaprovechaban una tras otra. Malbasic estrelló el balón contra el larguero con todo a su favor para marcar (52'). Un minuto después, el Mallorca pudo sentenciar en un mano a mano de Budimir con Dani pero el hispano-venezolano evitó el tanto. Ahí se acabarían por completo las oportunidades de los visitantes, quienes se vieron empujados hacia atrás por sus contrincantes. Reina volvía a ganarle la partida a Malbasic en un nuevo remate a puerta del conjunto canario (58'). Instantes después sería Lasso el que, también en una situación inmejorable, cabeceaba alto (59'). Racic tampoco acertaba con su remate desde el suelo (65'). Pero sí posteriormente, al empujar a la red un balón que le había puesto Suso. Por fin, 461 minutos después, el Tenerife volvía a ver puerta.

Por ese entonces, Oltra ya había recurrido a Nano, que regresaba a los terrenos de juego tras su operación. El tacuense dio otro aire a la ofensiva de su equipo. El Mallorca se dedicaba a perder tiempo y se antojaba complicado rescatar al menos un punto. La expulsión de Estupiñán allanó un poco más el terreno a los canarios, que encontraron el premio a su insistencia y coraje gracias al grancanario Tayron, que hacía cinco minutos que había ingresado en el campo. Al final un punto que, tal y como se puso el encuentro, sabe mejor de lo que debería.