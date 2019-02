El canterano Nadjib se rompe el ligamento cruzado anterior

Año negro para el canterano Nadjib Mengoud. Tras no fructificar su cesión al Badalona, que lo devolvió al Tenerife, el isleño volvía a ser importante en los planes del filial blanquiazul. No obstante, justo cuando volvía a reencontrarse con su mejor versión, el pasado domingo cayó lesionado de gravedad. Según él mismo confirmó ayer a través de las redes sociales, sufre una fractura del ligamento cruzado anterior, con afectación al menisco y a la rótula. Por tal motivo, tendrá que estar varios meses de baja y se pierde lo que queda de temporada.

El jugador blanquiazul recibió numerosas muestras de afecto por parte de sus compañeros de equipo, así como por parte del club, que le deseó una muy pronta recuperación mediante una publicación en Twitter. "No se pueden imaginar cómo me siento; todo lo que ha pasado y pasa por mi cabeza es una sensación que no le deseo a nadie", confesó Nadjib.