Oltra: "No estamos bien"

El entrenador del CD Tenerife, José Luis Oltra, ha reconocido este miércoles que en el equipo blanquiazul son conscientes de que no están bien y que "hay cosas a corregir", aunque ha asegurado que sí compiten y que su plantel "trabaja intenso y concentrado".

"No veo un Tenerife desequilibrado. No voy a defender lo indefendible, pero no me parece que seamos un equipo inseguro detrás. La falta de gol es un problema colectivo que hay que subsanar", ha dicho el técnico en la rueda de prensa previa al encuentro de este viernes ante el RCD Mallorca.

José Luis Oltra ha dicho que del cuadro balear le "preocupa todo", puesto que tiene "bastantes registros, acumula gente por dentro y se asocia para tener el balón".

"Vamos a intentar apretarles y tener más presencia, generar más y finalizar los ataques", ha manifestado.

El técnico ha dicho que, "por resultado y sensaciones", la derrota de la primera vuelta ante el RCD Mallorca "puede haber sido la más fea", en un choque en el que "quizá" se equivocó "en el planteamiento".

En cuanto a las críticas a Dani Hernández, José Luis Oltra ha dicho que "cada uno tiene su valoración" sobre el portero, aunque ha recordado que el CD Tenerife logró enlazar "varios partidos sin encajar".

"No hace falta ni que pida que estén con él, la afición anima y nos contagia a todos. La confianza en Dani es plena", ha afirmado.

"He hablado con Naranjo, pero también con al menos seis jugadores más. Es el que más goles lleva del equipo, hay carencias en cuanto al gol, pero en lo colectivo. No voy a prescindir de ninguno y Naranjo es importante", ha dicho sobre otro de los jugadores más criticados.

En cuanto a los 150 partidos con el CD Tenerife que alcanzará este fin de semana, el entrenador ha afirmado que "es un orgullo y motivo de satisfacción" alcanzar esa cifra.

"Es un privilegio y ojalá sean muchísimos más, pero es algo anecdótico. Me halaga, pero no es relevante ahora, hay que ganar", ha recalcado.