Etxeberria: "El Tenerife no tendrá problemas para mantenerse"

Joseba Etxeberria está convencido de que "el Tenerife no tendrá problemas para salvar la categoría", al tiempo que manifestó que para engancharse arriba sí que "necesitaría una serie de resultados positivos". Uno de sus argumentos para respaldar ese pensamiento suyo es el hecho de que, a su juicio, "el Tenerife se ha reforzado bien" en este recién finalizado mercado invernal, según comentó durante una entrevista en Radio Club.

El extécnico del Tenerife, sin embargo, opina que las nuevas incorporaciones del conjunto chicharrero necesitan "un período de adaptación". Acerca de los cinco refuerzos llegados en este mes de enero al plantel dirigido ahora por José Luis Oltra , que considera "fichajes de garantía", señaló lo siguiente: "Mauro (dos Santos), no ha podido participar aún pero es un gran central; Isma (López) aportará en la banda izquierda; Racic y Lasso tienen mucho criterio y nivel y ofrecerán muchas cosas; quizás al que menos conozco es a Coniglio".

Etxeberria confesó que guarda un especial y grato recuerdo de su etapa como entrenador del Tenerife. "Mi experiencia en la Isla ha sido breve, de tan solo siete meses pero me he sentido como en casa. La gente me trató fenomenal, no había vivido fuera del País Vasco y la gente me lo puso desde el principio fácil. Me he sentido valorado y la gente valora lo que he hecho", explicó. "Mi idea desde el principio", continuó, "fue la de ayudar e intentar dejar un club mejor del que me encontré, el Tenerife tiene muchas posiblidades y además de su prestigio posee una enorme masa social con gran pasión por el Tenerife y eso significa, respecto de otros clubes, una ventaja. Lo que importa de verdad es el resultado del fin de semana pero todas las herramientas que le puedas dar a cualquier club suman".

Etxeberria se mostró en todo momento respetuoso con la entidad que le dio la oportunidad de entrenar en Segunda División por primera vez y analizó su actualidad en tono conciliador. Así, cuando fue cuestionado por el difícil momento deportivo de José Naranjo comentó que "las expectativas que había con él eran muy altas, era considerado casi como el jugador franquicia por el nivel que había dado anteriormente y le está costando". "Cuando la situación es delicada parece que las cosas se tuercen pero espero que cambie la dinámica de su rendimiento para que el equipo tire hacia arriba", agregó. Etxeberria entiende que "al final todo es una consecuencia, cuando las cosas no van saliendo todo el mundo tiene más dudas y quizás en esa dinámica negativa es cuando más hay que mantener la calma, no analizar las cosas a la tremenda".