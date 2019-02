Luis Pérez sale en defensa de Dani por el primer gol del Cádiz

Luis Pérez reconoció ayer que él y sus compañeros habían quedado "jodidos" por la derrota de Cádiz, ya que ellos querían "putuar fuera" y no lo consiguieron. El zaguero blanquiazul aseguró que el Tenerife, sobre todo en la primera parte, "estuvo bien". "Ellos tenían dinamita arriba y supimos contrarrestarles", agregó antes de reconocer que "tras el gol el equipo se vino un poco abajo".

Un tanto que de ninguna manera atribuye a un error de Dani Hernández y sí culpa al extraño que hizo el balón tras ser golpeado por Edu Ramos. "En ese momento", relató, "el jugador del Cádiz quiere centrar y tiene la suerte de que se envenena el balón y entra, no es fallo de Dani porque quería salir a atajar la pelota. La gente ve unas cosas desde fuera pero los de dentro estamos con él y no consideramos que sea un error suyo ni mucho menos".

Insistió Luis Pérez en que el Tenerife compitió a buen nivel en el primer período del choque que se celebró en el Ramón de Carranza: "Veníamos haciendo un buen partido y la ocasión más clara de la primera parte la tuvimos nosotros en el segundo 25 y teníamos el partido donde queríamos pero a raíz del gol se metieron más atrás y nosotros no logramos acabar nuestras jugadas arriba".

El lateral sevillano negó que le tuviera más ganas de lo normal al Mallorca por haberle infligido el mayor correctivo al Tenerife en lo que va de campeonato. "Todos los partidos son iguales, son tres puntos más y lo que queremos es salir de abajo, debemos hacernos fuertes en casa y da igual el rival que venga", apuntó. El futbolista blanquiazul reveló que él y sus compañeros están para "ayudar en lo que se pueda" a Naranjo, que atraviesa por un mal momento deportivo. "Sabemos que tiene muchas cualidades y en los entrenamientos se le ven. Nos dejó con uno menos el sábado por dos acciones en el partido pero no soy nadie para hablar de ello cada uno debe mirarse a sí mismo", significó.