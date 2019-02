Milla: "No estamos al nivel esperado y hay que salir ya de abajo"

Los jugadores del CD Tenerife comienzan a desesperarse por ver cómo siguen transcurriendo las jornadas y su equipo no es capaz de ganar lejos del Heliodoro Rodríguez López. Tras el empate ante el Deportivo de La Coruña, que tan buen sabor de boca dejó en el equipo blanquiazul, se pensaba que el primer triunfo fuera de casa estaba al caer pero lo cierto es que no ha sido así. El Tenerife ha disputado un total de 13 choques a domicilio en los que ha conseguido empatar en seis ocasiones, mientras que en siete de esos encuentros salió derrotado. Luis Milla manifestó que ya no saben qué decir: "La situación es la que es, no estamos al nivel que se esperaba y hay que salir de abajo cuanto antes. Tenemos que levantar la cabeza e ir a por la victoria, no podemos permitirnos dar esta imagen", reconoció algo enrabietado el futbolista madrileño, que ayer regresaba al once después de cumplir sanción por acumulación de tarjetas amarillas.

Milla indicó que la primera parte que realizó el Tenerife "fue buena". "Fuimos sólidos pero sin crear muchas ocasiones de gol. Tras el descanso, por la manera en la que hemos encajado el tanto de ellos, nos hemos venido abajo. No estamos bien, esto no puede continuar así, toca seguir trabajando y pensar en el partido de Mallorca, que no se nos puede escapar. Necesitamos a nuestra gente para lograr la victoria el viernes", señaló.