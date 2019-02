Cabrera cree que el Iberostar fue perjudicado "no solo al final"

Aniano Cabrera quiso ver la botella medio llena a pasar de la derrota del Iberostar. "No, no, no, todo lo contrario", respondió cuando se le cuestionó sobre si sabía perder habiendo estado cerca de la victoria que de una diferencia mucho más amplia. "Cuando estábamos 24 abajo lo que deseaba es no tener un resultado más abultado y que la imagen del equipo se mantuviera lo mejor posible porque el esfuerzo que hizo merecía el tener un resultado competitivo", añadió el gerente canarista, que se queda con la "reacción de carácter" de los aurinegros. "Era complicado vencer, pero al menos morimos con la sensación de que se podía haber ganado", añadió.

"En el partido no fuimos nada beneficiados por el arbitraje, pero no solo en las últimas jugadas, ya que en el segundo cuarto hay tres acciones en las que el nivel físico del Barça le permiten varios contragolpes e irse 12 arriba al descanso", apuntó Cabrera sobre la actuación de los colegiados, descartando cualquier queja formal al estamento arbitral. "¿Para qué? ¿Para que me den la razón y luego todo siga igual? Ya pasó, todos cometemos errores; los que deben trabajar en ese apartado, que lo hagan. Levantar más la voz no procede, que igual nos hemos equivocado nosotros. Que nos lo digan y lo aceptaremos", argumentó.

A modo de resumen, el director deportivo aurinegro reconoce que se marcha "con buenas sensaciones" y con el deseo "de que se repita en 2020 porque sería muy bueno para el club". "Los 12 jugadores han aportado en todas las facetas del juego", valoró, para reconocer igualmente que le tiene cierto respeto al "regreso a la Isla no siendo equipo" con motivo de los internacionales que jugarán estos días con sus selecciones nacionales. "Esto está montado así y nos obliga a parar dos semanas antes de partidos muy importantes, tanto en la ACB como en la Champions", se resignó, para no descartar que "si surgiera alguna opción, se valoraría", dijo en relación a un posible fichaje para cubrir la baja de Thad McFadden. "No tenemos esa necesidad pero no es descartable; estaremos atentos al mercado", concluyó.