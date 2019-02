Cervera recela de su exequipo

Elogios de Álvaro Cervera al plantel blanquiazul. El técnico del Cádiz es el segundo con más partidos dirigidos al representativo en toda su historia, solo por detrás de José Luis Oltra, con quien vuelve a cruzarse en el partido de esta tarde. "Tienen una buena plantilla", dijo ayer del Tenerife. "No estoy al tanto de los problemas que puedan tener, pero no han tenido resultado. En el mercado de invierno creo que han hecho las cosas con buen criterio y son un equipo de los que hacen daño, juegan bien y hay que estar preparados. Tal y como están jugando, intentaremos que no estén cómodos y cuando tengamos la pelota es necesario ser peligrosos", advirtió Cervera.