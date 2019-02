Jairo admite que le tiene "cariño" al Tenerife, el club en el que se formó

Jairo Izquierdo afronta mañana un partido de carácter especial para él. Y es que, como cualquier otro futbolista, sus sentimientos deben alterarse de alguna manera cuando el rival al que le toca enfrentarse es el equipo del club en el que se formó deportivamente. "Tengo en parte buenos recuerdos del Tenerife, de donde he salido, aunque me queda un poco la espina clavada por no haber podido rendir allí como hubiera querido. Pero es verdad que le tengo cariño porque pertenecí a su cadena de filiales", explicó le centrocampista isleño. Eso sí, dejó muy claro que al margen de todo eso lo que quiere es "ganarle" al conjunto chicharrero y "conseguir los tres puntos".

Su participación en el duelo de mañana dependerá de si su entrenador, el también exblanquiazul Álvaro Cervera, le devuelve la titularidad después de haberse perdido los dos últimos partidos como consecuencia de la sanción que le fue impuesta a raíz de la tarjeta roja que vio en el duelo de su equipo contra el Mallorca. Ahora aguarda a que su técnico vuelva a contar con él, después de haber aprendido la lección y reconocer que se equivocó en la acción que provocó su expulsión. "Reaccioné mal ahí, fue un error mío del que tengo que aprender y procurar que no vuelva a repetirse", comentó al respecto.

Jairo, que formó parte de la convocatoria del Cádiz en el partido de la primera vuelta en el Heliodoro, aunque no llegó a jugar, manifestó que durante el tiempo en el que no le fue permitido jugar con su equipo se ha dedicado a "entrenar y ponérselo difícil al míster, que es el que decide quiénes van a jugar y los que elija se sabe que van a rendir bien". Ante la dificultad que entraña ahora para él recuperar su puesto en la formación titular, el interior cadista indicó que él se limita a "trabajar y a sumar". "Por supuesto todos queremos jugar pero si Machís (Darwin) está marcando goles y el resto lo está haciendo bien, no me queda otra que esperar. Si me toca estar en el banquillo, aportaré desde allí y si no, desde donde sea. Se asume y ya está", agregó.

Jairo reconoció que la victoria a domicilio obtenida en la jornada anterior ante el ante el Alcorcón ha traído a su equipo "ese puntito de alegría que hacía falta". "Se nota el buen ambiente, la gente lo está haciendo bien en los entrenamientos y esperemos que eso se plasme luego sobre el terreno de juego", señaló.

Sin obviar la teoría de que en Segunda División existe gran una igualdad entre sus participantes y que cada partido representa una empresa complicada, destacó el buen rendimiento que el Cádiz está ofreciendo durante la presente campaña en su estadio, el Ramón de Carranza. "En en casa somos bastante fiables y apretamos mucho pero hay que ir poco a poco, haciéndo caso a las indicaciones del míster, que conoce al rival bastante bien. Aunque está claro que va a ser un partido difícil, como todos, pero seguro vamos a tener nuestras opciones", finalizó el futbolista tinerfeño.