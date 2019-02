Aquel saludo frío de Cervera a Oltra, que sigue "enfadado" con el técnico cadista

José Luis Oltra no quiso entrar en los motivos que han propiciado ese distanciamiento que se ha producido entre él y Álvaro Cervera. Pero sí confirmó que la relación tan íntima que mantenían antes ya no existe. "No voy a hablar de temas personales en ningún momento. Con Álvaro he tenido una relación casi de hermanos y ahora es nula o inexistente pero sí que mantengo un respeto máximo hacia él. Lo he valorado como entrenador porque lo siento así, creo que es muy buen técnico. Que esté enfadado no significa que tenga más ganas de ganar este sábado al Cádiz, yo quiero vencer porque el Tenerife necesita sumar los tres puntos y me gustaría darle una alegría a la afición. Aquí no juega Álvaro contra José Luis, ni quiero ganar por derrotar a Cervera, lo que hay es un partido entre el Tenerife y el Cádiz. Al final mi trato con Cervera no es bueno pero no voy a hablar de ello porque es un tema personal y no hay que darle más vueltas", explicó el entrenador blanquiazul. Durante la primera vuelta, antes del choque del Heliodoro se pudo apreciar un saludo muy frío de Cervera a Oltra. Al final la alegría fue para este, ya que su equipo venció por 1-0, gracias al tanto de Nano.