Respaldo anímico y psicológico para Narajno y Coniglio

En el CD Tenerife no se resignan a que José Naranjo complete una nefasta campaña. El propio futbolista onubense está empeñado en recuperar su mejor versión y para ello no desdeña ninguna ayuda. De hecho ayer recibió la visita de su representante Rafa Barber, que intenta animarlo y asesorarlo. Pero no es el único apoyo que Naranjo recibe, ya que también se ha puesto en manos de los psicólogos de la entidad blaquiazul, quienes también trabajan con Coniglio para reforzar su autoestima, entre otros aspectos.