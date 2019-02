Alternativas ante la falta de gol

José Luis Oltra se encuentra aún en plena búsqueda de la tecla apropiada que le permita obtener el mejor rendimiento posible del CD Tenerife. Después de lograr dotar de solidez defensiva a su equipo, el cual antes del choque contra el Córdoba llegó a sumar tres encuentros consecutivos sin encajar un tanto, ahora se ha esforzado por resolver el problema de gol que padece el cuadro blanquiazul.

De lo que está convencido es de que cuenta con verdaderos artilleros en su plantilla, pero que "no están, por uno u otro motivo, rindiendo acorde a ese potencial". "La realidad es que nos está costando un mundo materializar los tantos. Y lo que transmito a mis jugadores es que cuando los llamados a marcar goles no están llegando a las cifras que deben, lo tenemos que compensar con otros aspectos del juego: llegada de gente de segunda línea, poblar más el área rival, aportar más a balón parado o sumar más gente de gol, porque nosotros solo tenemos nueve que han marcado, a diferencia del Cádiz que tiene 15", explicó.

A su juicio, no siempre se ha fallado en la finalización, ya que, según admitió, ante el Córdoba no se logró sumar ninguna diana "porque no se generaron ocasiones". Sin embargo, apuntó que en otros partidos lo que ha sucedido es que "no ha habido acierto o ha existido mala fortuna". En cualquier caso, lo verdaderamante relevante para Oltra es saber entre todos que esa falta de gol representa "una limitación, una carencia que tiene el equipo y que hay que compensar de alguna manera".

Por otra parte, el ambiente que percibe entre sus jugadores le invita a ser optimista cara al enfrentamiento de mañana. "El grupo está bien y con ganas de competir ante el Cádiz, un gran equipo, bien trabajado, y en un bonito escenario", comentó. Del conjunto andaluz, destacó que "está bien trabajado, su juego es reconocible y equilibrado". "Es el cuarto equipo más anotador del campeonato, así como también el cuarto menos goleado, solo ha perdido un partido como local y lo hacen francamente bien", agregó. De igual manera, sostiene que se trata de un equipo "que no necesita tener mucho el balón para llevar el partido donde quiere". "Tiene jugadores rápidos, verticales y con mucha calidad", apuntó, para agregar a continuación que "se ha reforzado en el mercado de invierno con jugadores de nivel, como Darwin Machís", al que Oltra conoce bien de la etapa en la que ambos coincidieron en el Granada.

El preparador del CD Tenerife ve a los suyos en un buen momento. La derrota ante el Córdoba, admitió que le dolió, si bien no le ha preocupado en exceso, ya que, pese a reconocer que "ha sido un palo", lo ve como un "accidente". "Lo del otro día no fue por falta de actitud, ni por relajación o exceso de confianza, es un problema de desacierto, de imprecisión, de no leer el partido y también hay que darle mérito al rival, que nos apretó bien", manifestó.

Oltra, por último, quiso ensalzar "el esfuerzo a nivel de condición física, de peso, y de muchos otros aspectos" que Tayron está llevando a cabo para intentar hacerle cambiar de opinión y darle más protagonismo en el equipo. "Es uno más dentro del equipo y participará más o menos en función de lo que vea que necesita el equipo, no hay ningún problema personal con él", añadió.