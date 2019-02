Alberto trabaja con el grupo pero no asegura su presencia en Cádiz

Alberto, que se produjo un traumatismo en el hombro izquierdo, durante el partido del sábado ante el Córdoba, volvió a entrenarse ayer con el grupo, si bien su participación en el choque del sábado en Cádiz no está del todo garantizado. El central blanquiazul reconoció que persisten sus molestias y que va "a ver cómo pasan los días y cómo va la recuperación". "Estoy entrenando estos días para ponerle las cosas difíciles al míster y poder estar el sábado", señaló, antes de relatar cómo se lastimó: "Fue en el partido frente al Córdoba, en una falta tras la que caí sobre mi hombro".

Alberto es consciente del riesgo que corre si sale ahora del once, ya que entiende que en la plantilla del Tenerife "hay buenos jugadores y todos quieren entrar, y si no está uno estará otro que lo hará igual de bien que el que salió". Por eso confiesa que hará todo lo posible por estar disponible para el choque de este fin de semana y mantenerse en el once de Oltra.

El futbolista majorero espera que por fin llegue ese triunfo a domicilio por el que lleva esperando su equipo toda la temporada. "Cada vez que jugamos fuera nos ha costado", admite Alberto. Después de recordar que contra el Deportivo el conjunto insular hizo "un gran partido", manifestó que esa debe ser "la línea a seguir". Eso sí, es consciente de que el Cádiz se lo pondrá muy complicado. Acerca del cuadro que dirige Álvaro Cervera, indicó que "te deja tener el balón, pero por dentro te aprieta y tiene jugadores rápidos". Así, el zaguero tinerfeñista sostiene que su equipo debe "intentar tener la pelota y buscar la portería contraria", si quiere sacar algo positivo de su visita al Ramón de Carranza.

Considera que para aspirar a conseguir la victoria este sábado será fundamental afinar en defensa y confiar en que llegue por fin la inspiración a sus compañeros del ataque. Recomendó que "hay que pasar página" de la derrota ante el Córdoba y centrarse en hacer las cosas bien ante el Cádiz. "Lo primero es mantener la portería a cero, estoy seguro de que van a llegar los goles esperemos que lo antes posible", declaró. Por último, remarcó que, a pesar de estar "eternamente agradecido a Cervera por darle la oportunidad de estar en el primer equipo del Tenerife", durante el partido "no habrá amigos".